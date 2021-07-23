"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Schlumberger с целью $41

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Schlumberger Limited с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 46%, стоп-приказ: $25, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Schlumberger Limited является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 120 странах мира и насчитывает около 105 тысяч сотрудников. После соглашения ОПЕК+ об увеличении добычи спрос на нефтесервисные услуги может возрасти в том числе со стороны стран Ближнего Востока и России. В пятницу, 23 июля, компания предоставит отчетность за II кв. 2021г", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С точки зрения теханализа бумага оттолкнулась от уровня поддержки и показывает признаки разворота. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $41. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $25 риск на портфель составит 1,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,4", - указывают аналитики "Финама".

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