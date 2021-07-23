"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1735 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: 1475 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что за последние несколько недель котировки компании снизились, заложив давление на котировки нефти из-за потенциального увеличения добычи странами ОПЕК+ и возможных новых санкций со стороны США. "НОВАТЭК" увеличивает объем экспорта в азиатский регион, а санкционные угрозы и нефтяные котировки не так сильно влияют на нее, как на другие российские нефтегазовые компании. Поэтому аналитики инвесткомпании рекомендуют покупать эту бумагу на просадке с возможностью заработать в краткосрочном и долгосрочном горизонте.

"С точки зрения теханализа бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 1735 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1475 рублей риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "НОВАТЭК" является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в России. На данный момент компания производит чуть менее 20 млн тонн СПГ в год, но уже через несколько лет объем может увеличиться до 50-70 млн тонн.

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