Рубль днем чуть подрастает к доллару и евро на итогах заседания ЦБ РФ

Москва. 23 июля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль лишь слегка подрастает к бивалютной корзине, почти не отреагировав на повышение Банком России ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), так как оно почти в полной мере уже было учтено в котировках.

Курс доллара США составил 73,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,65 руб./EUR1, подешевев на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,2 копейки - до 79,5 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 7,18 копейки, до 73,7663 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,76 копейки, до 86,8451 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро, и ранее почти не отреагировав на повышение Банком России ключевой ставки сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых. Несмотря на то, что это стало самым резким повышением ставки с конца 2014 года, в целом решение регулятора совпало с прогнозами. Чуть позднее рубль отреагировал небольшим ростом волатильности на публикацию прогноза основных макроэкономических показателей и нового сигнала относительно будущей денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

Большинство аналитиков ждало повышения ключевой ставки ЦБ широким шагом в 75-100 б.п. При этом мнения экономистов в пользу каждого из этих вариантов делились примерно поровну. Чуть меньше экспертов допускали повышение на 50 б.п.

ЦБ почти за месяц до июльского заседания послал сигнал рынку, что цикл нормализации ДКП продолжится и ставка будет повышена.

Теперь же Банк России вернулся к апрельской версии сигнала о будущей направленности ДКП, которая, хоть и звучит по-прежнему достаточно жестко, уже не является фактически прямым обещанием нового повышения, как в июньском заявлении.

В июне, по итогам предыдущего заседания и повышения ставки второй раз подряд на 50 б.п., ЦБ дал максимально ястребиный сигнал за всю современную историю коммуникации с рынком. Нынешний сигнал оставляет регулятору пространство для маневра на будущих заседаниях.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении Центробанка. Таким образом, ЦБ не возвестил скорое окончание цикла ужесточения ДКП, стартовавшего в марте с отметки 4,25%, но и не "гарантировал" очередное повышение в сентябре.

При этом Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7-6,2% с ранее ожидавшихся 4,7-5,2% и одновременно отметил, что не уверен в возвращении к таргету в 2022 году, прогнозируя снижение инфляции до 4-4,5%.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров по ставке.

ЦБ РФ также повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,0-4,5% с 3,0-4,0%, но понизил прогноз роста в 2022 году до 2,0-3,0% с 2,5-3,5%, а на 2023 год - оставил неизменным в интервале 2,0-3,0%.

Одновременно ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть в 2021 году до $65 за баррель с $60, в 2022 году - до $60 с $55, в 2023 году - до $55 с $50 за баррель.

Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года.

"Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, 19 из 37 опрошенных аналитиков ждали повышения ставки на 1 процентный пункт, 9 - на 0,75 процентного пункта, а 8 - на 0,5. Рынок процентных ставок, скорее, был ближе к повышению на 0,75 процентного пункта. Так как ЦБ повысил ставку сразу на 1 процентный пункт и дал понять, что готов рассмотреть дополнительные повышения, решение ЦБ будет позитивным для рубля - он станет более привлекательным для операций керри-трейд. Кроме того, чем быстрее ЦБ будет повышать ставки, тем больше у него шансов обуздать инфляцию", - отмечает аналитик Sberbank CIB Игорь Рапохин.

"Для рубля средне/долгосрочно позиция ЦБ несет лишь позитив, хотя некоторый разворот в потоках от нерезидентов, которые в последние дни перед заседанием верили в завершение цикла ужесточения политики, может временно добавить рублю негатива. Для рынка акций жесткость ЦБ значимых рисков не несет, ведь акции РФ - это, во многом, ставка на сырьевой цикл и относительную дешевизну vs других ЕМ, поэтому большую роль будут и далее играть глобальные настроения и ситуация на сырьевых рынках", - говорит директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Внимание участников рынка переключилось на предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

При этом ЕЦБ обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Цены на нефть снижаются на торгах в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Поддержку котировкам оказали ожидания ограниченного предложения в условиях восстановления спроса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0182% - до $73,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,13% - до $71,82 за баррель.

При этом за неделю цены на обе марки могут продемонстрировать рост, пишет Trading Economics.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть.

Фьючерсы резко снизились в начале недели, однако отыграли потери на фоне ожиданий инвесторов о том, что спрос в целом будет оставаться активным на фоне уменьшения запасов сырья и роста темпов вакцинации.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.), снизившись до 5,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 6,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 6,33% годовых, ставка на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,82% и 6,9% годовых соответственно.