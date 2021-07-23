"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции Bunge

"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции компании Bunge.

Эксперты отметили в своем аудиоподкасте следующие причины для того, чтобы заинтересоваться бумагами одной из крупнейших в мире агропромышленных компаний:

- Высокий спрос и низкое предложение кормов для животных и растительных масел поддержали маржу Bunge в 2020г, и эта тенденция должна сохраниться в 2021г и в первой половине2022г.

- Поголовье свиней в Китае восстановилось после эпидемии АЧС 2019г. Теперь в стране наблюдается дефицит кормов для животных. Это даёт Bunge хорошую возможность увеличить экспорт кормов из Бразилии и США по высоким ценам.

- Высокие цены и спрос вероятно позволят компании показать рост прибыли за 2К21г выше ожиданий. Публикация отчётности состоится 28 июля.

"Вероятно, менеджмент отметит, что рыночные условия останутся неизменными в следующие 12 месяцев, что будет транслироваться в дальнейший рост рентабельности бизнеса. На ближайшие 12 месяцев наша цель 90 $ за акцию, что дает потенциал для роста порядка 20%", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Bunge - одна из крупнейших в мире агропромышленных компаний. Крупнейший производитель растительных масел. Управляет 51 заводом по переработке масличных культур и 117 предприятиями по производству продуктов питания и ингредиентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.