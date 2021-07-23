.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции Bunge
.
Банк России в ближайшее время примет допмеры для охлаждения потребредитования, следит за рынком ипотеки
23 июля 2021 года 15:52
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции Bunge
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции компании Bunge. Эксперты отметили в своем аудиоподкасте следующие причины для того, чтобы заинтересоваться бумагами одной из крупнейших в мире агропромышленных компаний: - Высокий спрос и низкое предложение кормов для животных и растительных масел поддержали маржу Bunge в 2020г, и эта тенденция должна сохраниться в 2021г и в первой половине2022г. - Поголовье свиней в Китае восстановилось после эпидемии АЧС 2019г. Теперь в стране наблюдается дефицит кормов для животных. Это даёт Bunge хорошую возможность увеличить экспорт кормов из Бразилии и США по высоким ценам. - Высокие цены и спрос вероятно позволят компании показать рост прибыли за 2К21г выше ожиданий. Публикация отчётности состоится 28 июля. "Вероятно, менеджмент отметит, что рыночные условия останутся неизменными в следующие 12 месяцев, что будет транслироваться в дальнейший рост рентабельности бизнеса. На ближайшие 12 месяцев наша цель 90 $ за акцию, что дает потенциал для роста порядка 20%", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Bunge - одна из крупнейших в мире агропромышленных компаний. Крупнейший производитель растительных масел. Управляет 51 заводом по переработке масличных культур и 117 предприятиями по производству продуктов питания и ингредиентов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-BUNGE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
23 июля 2021 года 19:45
Москва. 23 июля. Доллар перешел к небольшому повышению, евро сократил снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия ярко выраженной динамики на рынке нефти и после заседания ЦБ РФ по ставке. читать дальше
.23 июля 2021 года 19:34
Рынок акций РФ на неделе опускался к уровням конца мая на фоне массового бегства от риска и обвала нефти (Brent локально падала ниже $68 за баррель) из-за роста числа инфицированных COVID-19 в разных регионах и решения ОПЕК+ наращивать добычу нефти. Однако во второй половине недели рынки совершили бодрый отскок вверх (Brent отскочила выше $73,5), российские индексы отыграли большую часть потерь. читать дальше
.23 июля 2021 года 19:31
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением из-за фиксации прибыли игроками после роста ставки ЦБ РФ
Москва. 23 июля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением из-за фиксации прибыли игроками перед выходными после решения Банка России резко повысить ключевую ставку, хотя внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent вечером стоила $73,7 за баррель). читать дальше
.23 июля 2021 года 19:04
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Capital One Financial Corp. с целевой ценой $169,5 за штуку, говорится в материале инвесткомпании. "Финансовый отчет Capital One мы оцениваем как достаточно сильный, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Благодаря возросшей потребительской активности в... читать дальше
.23 июля 2021 года 18:45
Москва. 23 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели немного подросли на фоне снижения базовых процентных ставок; исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации выпуски евробондов РФ. При этом изменения суверенных спредов к доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) в целом оказались незначительными. читать дальше
.23 июля 2021 года 18:41
Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,5%, не окажет значимого влияния на инфляцию, прежде всего по той причине, что текущие факторы инфляции в основном лежат вне сферы влияния центрального банка, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных... читать дальше
.23 июля 2021 года 18:13
"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целью 590,8 руб., что предполагает потенциал роста 7,1% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Ключевой проблемой российских компаний, конечно, является соглашение ОПЕК+. К маю 2022 года, по словам вице-премьера... читать дальше
.23 июля 2021 года 17:46
Акции NVIDIA, Qualcomm и Merck наиболее интересны для покупки среди голубых фишек США, говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Консенсус на рынке сводится к тому, что большинство качественных бумаг перегрето, а те, что недооценены, имеют повышенные риски. Однако все еще... читать дальше
.23 июля 2021 года 17:22
Газпромбанк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Segezha с целевой ценой 11,5 руб. за штуку, говорится в аналитическом материале эксперта инвестбанка Игоря Гончарова. "Мы считаем снижение акций Segezha Group на 9% с момента их размещения в апреле чрезмерной реакцией на решение компании... читать дальше
.23 июля 2021 года 17:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Schlumberger Limited с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 46%, стоп-приказ: $25, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Schlumberger Limited является ведущим... читать дальше
.23 июля 2021 года 16:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1735 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: 1475 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что за последние... читать дальше
.23 июля 2021 года 15:49
Москва. 23 июля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль лишь слегка подрастает к бивалютной корзине, почти не отреагировав на повышение Банком России ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), так как оно почти в полной мере уже было учтено в котировках. читать дальше
.23 июля 2021 года 15:21
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Магнита", "РусАла" и "Ленты" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Сразу два важных для "Магнита" события ожидаются на следующей неделе. Во-первых, компания 26 июля проведет конференц-звонок по приобретению... читать дальше
.23 июля 2021 года 14:56
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций лесопромышленного холдинга Segezha Group с 11 рублей до 11,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для бумаг компании аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.23 июля 2021 года 14:45
Повышение ЦБР ставки на 100 б.п. оправдано с учетом повышенного инфляционного фона - Сбер Управление Активами
Решение ЦБ РФ о повышении ставки на 100 б.п. оправдано с учетом повышенного инфляционного фона, говорится в комментарии Сбер Управление Активами. "ЦБ РФ на заседании 23 июля принял решение повысить ставку на 100 б.п. до 6,5%. Вместе с этим регулятор пересмотрел вверх прогноз по инфляции на 2021г... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.