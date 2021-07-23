Котировки золота могут преодолеть уровень $1810 за унцию - Sber CIB

Котировки золота в пятницу могут преодолеть уровень $1810 за унцию, говорится в комментарии Sber CIB.

"Котировки золота в первой половине дня в четверг снизились до уровня поддержки $1795 за унцию и после открытия американской сессии вернулись к $1805 за унцию, где и завершили торги. Опубликованные 22 июля макроэкономические данные в США указывают на замедление экономического восстановления, что поддержало котировки золота во время американской сессии. Число первичных заявок на пособие по безработице в США впервые с июня превысило 400 тыс., составив 419 тыс. (вместо ожидавшихся 350 тыс.), что создает опасения относительно устойчивости восстановления на рынке труда. Национальный индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июнь составил 0,09 по сравнению с консенсус-прогнозом 0,3. Кроме того, продажи жилой недвижимости в США в июне выросли (впервые за пять месяцев) на 1,4% при консенсус-прогнозе роста на 1,7%", - отмечает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

Котировки золота в данный момент находятся около $1805 за унцию. Рынки ожидают предварительных индексов PMI от Markit за июль: производственных и для сферы услуг еврозоны, США, Великобритании, Германии и Франции. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, ожидается небольшое снижение индексов PMI как для производственной отрасли, так и для сферы услуг в США, а также рост индекса PMI для сферы услуг в еврозоне. В этом контексте эксперт инвестбанка ожидает, что цены на золото попытаются преодолеть рубеж $1810 за унцию.

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