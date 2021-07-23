Курс рубля, скорее всего, останется ниже 74 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля, скорее всего, останется ниже 74 руб./$1 до конца недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллар/рубль в четверг снизился на 0,4% до 73,7 руб./$1. В пятницу он растет на 0,1% и находится около 73,8 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В четверг рубль поддерживал рост нефтяных котировок, который с утра пока приостановился. Сегодня фактор налогового периода продолжит поддерживать рубль, при этом сильное увеличение ставки ЦБ РФ будет позитивно для рубля, повышая его привлекательность в операциях carry-trade. На этом фоне мы ожидаем, что курс доллар/рубль останется ниже 74 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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