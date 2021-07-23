Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"Стоимость нефти на этой неделе падала ниже отметки в $70 за баррель марки Brent, что вызвало снижение курса рубля. Тем не менее, нефть отыграла свои позиции и сейчас торгуется на уровне $73 за баррель. В преддверии совета директоров Банка России, на котором будет принято решение об уровне ключевой ставки, рынок спокоен. Интриги в том, что ставка будет повышена, уже нет, сохраняется вопрос об уровне грядущего повышения. На этом фоне доходность ОФЗ несколько снизилась. "Длинные" облигации находятся на уровне выше 7% годовых, трехлетние - 6,7% годовых. На следующей неделе значимых изменений по курсу доллара не ожидается. Предстоящие продажи валютной выручки российских компаний могут немного поддержать рубль. Валютный прогноз на следующую неделю: 73-74 руб./$1, евро в коридоре 86-87 руб./EUR1", - отмечает отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

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