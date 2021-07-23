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Рост рынка акций РФ утром забуксовал из-за фиксации прибыли в Газпроме и ЛУКОЙЛе, растут металлурги

Москва. 23 июля. Рост рынка акций РФ на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent торгуется выше $73,5 за баррель) утром в пятницу забуксовал из-за фиксации прибыли в ряде бумаг с высокой капитализацией ("Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть"), при этом растут акции металлургов. Рынок ожидает решения ЦБ РФ по ключевой ставке в 13:30 МСК.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3750,8 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1601,6 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,2%.

Доллар стоит 73,78 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Московской биржи" (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, важнейшим событием дня для отечественного рынка станет заседание ЦБ РФ и решение по ключевой ставке (ожидается, что регулятор повысит показатель сразу на 0,5-1 процентный пункт для сдерживания темпов инфляции). Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3740-3780 пунктов, индекс РТС - в рамках 1600-1700 пунктов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, ЦБ РФ в пятницу может повысить ставку на 0,75-1 п.п., после чего регулятор должен взять паузу. Монетарные действия приведут к тому, что инфляция на конец года составит примерно 6,2%. Если сейчас "поджать" кредитную активность граждан, то спрос на товары снизится.

Решение ЦБ РФ повлияет на рубль в минимальной степени, если ставка будет повышена на 0,75 п.п. Пара USD/RUB пока находится в боковом коридоре 73,4-75,6 руб./$1. Если же ставка будет повышена радикально (сразу на 1 п.п.), то вполне допускается вариант, что нижняя граница бокового коридора будет пробита и доллар снизится до 72 руб./$1, считает Верников.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, учитывая приближающиеся выходные, индекс Мосбиржи будет проторговывать район 3750 пунктов.

Данные по числу заявок на пособие по безработице в США оказались негативными, однако этот всплеск скорее носит разовый характер и не окажет влияния на оценки перспектив экономики США и политики ФРС.

В пятницу выйдут предварительные индексы PMI в промышленности и услугах в США и еврозоне за июль, которые, скорее всего, окажутся неплохими и могут привести к обновлению американскими индексами исторических максимумов, считает аналитик.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Иван Малина отметил продолжающийся рост акций "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+1,5%), "дочки" АФК "Система". Накануне "Сегежа" опубликовала реализованные цены на продукцию во втором квартале 2021 года - показатели оказались достаточно высокими и могут поддержать финансовые квартальные результаты группы. Сама АФК "Система" накануне подтвердила приобретение 49% рыбодобывающей компании "Заря" на Камчатке. В 2020 году выручка приобретаемой компании составила 3,4 млрд рублей, объем вылова рыбы составляет 20 тыс. тонн. И хотя цена покупки не раскрывается, рынок позитивно воспринял новость о сделке благодаря нескольким предыдущим успешным инвестициям холдинга.

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-0,4%. Инвесторы вновь начали покупать акции технологических компаний на фоне оптимизма по поводу роста сектора в преддверии отчетов ряда крупнейших представителей отрасли, пишет CNBC.

Рынок акций подвергся давлению ранее в ходе торгов на фоне публикации статистических данных, указавших на неожиданный рост пособий по безработице в США на минувшей неделе. Так, число новых заявок на пособие по безработице выросло до 419 тыс., тогда как аналитики ожидали снижения до 348-350 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (Япония не работает в связи с празднованием Дня здоровья и спорта и церемонией открытия Олимпийских игр, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Негативное влияние на настроения инвесторов в Азии продолжает оказывать рост числа случаев заболевания COVID-19 в регионе. Это заставляет правительства вводить ограничительные меры, что может отрицательно сказаться на бизнесе и туризме. В частности, центральный банк Таиланда заявил, что новая волна пандемии приведет к падению экономики страны в этом году на 2%, в то время как ранее прогнозировался рост, сообщает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются после роста накануне, но цена нефти Brent находится почти на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,74 за баррель (-0,1% и +2,2% в четверг), августовская цена WTI - $71,79 за баррель (-0,2% и +2,3% накануне).

Поддержку котировкам ранее оказали ожидания ограниченного предложения в условиях восстановления спроса, неделя может закрыться ростом цен.

В то же время давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+11,3% и +7,8% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+7,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,9%), "Распадской" (+1,6%).

ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) сократило во II квартале 2021 года добычу угля на 21% по сравнению с I кварталом года, до 5,098 млн тонн, говорится в сообщении компании. Снижение добычи было вызвано в основном плановыми перемонтажами лав на шахте "Распадская" и шахте "Алардинская", также доработкой лавы на шахте "Осинниковская". Остальные шахты компании увеличили объем добычи в отчетном периоде.

Продажи концентрата в прошлом квартале упали на 8%, до 3,428 млн тонн. Реализация угольного концентрата снизилась из-за логистических отграничений поставок в направлении Дальнего Востока на фоне роста экспортных отгрузок и начала сезона ремонтных работ на сетях РЖД, отмечает компания.

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-8,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,13 млрд рублей (из них 1,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 966,72 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 804,2 млн рублей на акции "ММК").

рк мв

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, BSPB, CHMF, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, ISKJ, LKOH, LNZL, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, POLY, PSKB, RASP, RKKE, ROSN, RUAL, SBER, SGZH, SIBN, SMLT, SNGS, TATN, VTBR

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Опубликовано: /Финмаркет/
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