ПСБ подтверждает целевую цену акций ММК на уровне 78 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) отмечают сильные результаты "ММК" за 2К21г и подтверждают целевую цену акций компании на уровне 78 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Группа "ММК" представила исторически сильные финрезультаты за 2К21г, которые были подкреплены как благоприятной конъюнктурой на рынке стали, так и операционными данными. Мы положительно оцениваем результаты компании и отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за II кв., которые могут составить 3,5 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 5,4% доходности или 8,29% накопленной. Доходность по итогам года может достичь 11%. Если учесть экспортные пошлины, которые будут введены в августе 2021г, то, по нашим оценкам, "ММК" относительно других металлургов понесет один из наименее значимых ущербов для показателя EBITDA, что свидетельствует о сильных рыночных позициях в рамках 2021 года. Мы позитивно смотрим на "ММК", сохраняя наш целевой показатель в 78 руб./акцию", - пишут эксперты банка.

Показатель EBITDA группы "ММК" по итогам 2К21 вырос на 97,7% по сравнению с 1К21, до $1,435 млрд, сообщила компания. Выручка увеличилась на 49%, до $3,255 млрд. Чистая прибыль компании повысилась до $1,031 млрд с $477 млн кварталом ранее.

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