"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с целью 6,19 руб

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с целевой ценой 6,19 руб. за штуку на апрель 2022г, что предполагает потенциал роста 41%.

Погода помогает энергорынку восстанавливаться с опережением прогнозов. Аномальная жара этим летом создает спрос на электроэнергию, на фоне чего спотовые цены вышли на высокие уровни в 1-й ценовой зоне, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Сильнее отрасли, на наш взгляд, смотрятся сейчас операторы ТЭС, и в данном контексте мы отмечаем акции "Интер РАО". Бумаги IRAO находятся в нашем покрытии с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 6,19 руб. на апрель 2022 года, что подразумевает потенциал 41%. Финансовые показатели получат поддержку не только от улучшения ценовых параметров и объемов потребления в РФ, но и сильной динамики по экспортному направлению в этом году. К рискам инвестиционного кейса мы относим возможное увеличение инвестиционной программы в Арктике. Остается также неясным вопрос о переходе эмитента на норму дивидендных выплат 50% прибыли по МСФО с текущих 25% после распоряжения правительства. Представители компании недавно подтвердили намерение придерживаться текущей дивидендной политики", - отмечает руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых.

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