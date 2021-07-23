Дивдоходность акций НЛМК по итогам года может достичь 15% и более - ПСБ

Дивидендная доходность акций "НЛМК" по итогам года может достичь 15% и более, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"НЛМК" представил самые сильные финансовые результаты по итогам II кв. 2021г в отрасли, однако темпы роста показателей оказались заметно ниже, чем у основных конкурентов. Мы умеренно положительно оцениваем результаты "НЛМК" и отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2К21, которые могут составить 13,62 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 5,5% доходности, а показатель роста EPS является одним из самых привлекательных в индустрии. Дивдоходность по итогам года может достичь 15% и более. Мы сохраняем наш целевой показатель по акциям "НЛМК" в 293 руб.", - пишут аналитики банка.

"НЛМК" увеличил во 2К21 года EBITDA на 76% по сравнению с I кварталом, до 2,052 млрд долл., сообщила компания. По сравнению с аналогичным периодом 2020г показатель увеличился в 3,5 раза. Выручка компании составила 4,139 млрд долл. (повышение на 44% кв/кв и на 90% г/г). Чистая прибыль "НЛМК", приходящаяся на акционеров, выросла на 75% к I кварталу, до 1,359 млрд долл. FCF компании на конец II квартала находился на отметке 864 млн долл. против 452 млн долл. кварталом ранее, отмечается в обзоре ПСБ.

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