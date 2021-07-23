Рубль может укрепиться до 72,5-73,0 руб./$1 в пятницу - "Альфа Капитал"

Рубль может укрепиться до 72,5-73,0 руб./$1 в пятницу, говорится в комментарии управляющей компании "Альфа Капитал".

"Курс доллара на открытии торгов 23 июля составил 73,70 руб. (+0,75 коп.), курс евро - 86,75 руб. (+1,0 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 0,86 коп. и составила 79,58 руб. Перед заседанием ЦБ РФ и решением по уровню ключевой ставки российская валюта демонстрирует укрепление и стабильность. Ожидается, что регулятор поднимет ставку до 6-6,5% для сдерживания темпов инфляции в стране (оглашение решения ожидается в 13:30). Кроме того, факторами укрепления для национальной валюты выступают котировки нефти (стоимость барреля повысилась до $73 накануне) и наступление налогового периода в РФ, когда компании-экспортеры демонстрируют повышенный спрос на рублевую ликвидность", - отмечает аналитик Денис Бадьянов.

Котировки нефти в пятницу незначительно корректируются: стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $73,5 за баррель (-0,32%), цена контрактов на август на нефть марки WTI составила $71,66 за баррель (-0,35%), констатирует эксперт. Бадьянов считает, что в течение дня рубль может укрепиться до уровня 72,5-73,0 руб./$1 и до 86,3-86,7 руб./EUR1.

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