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23 июля 2021 года 10:00

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании объявления итогов июльского заседания Банка России, полагают аналитики.

Участники рынка прогнозируют, что по итогам заседания 23 июля ЦБ РФ в очередной раз повысит ключевую ставку для борьбы с инфляцией; на этот раз разброс ожиданий достаточно широкий - от 50 до 100 базисных пунктов.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, трейдеры оценивали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний. Инвесторы вновь начали покупать акции технологических компаний на фоне оптимизма по поводу роста сектора в преддверии отчетов ряда крупнейших представителей отрасли. Рынок акций подвергся давлению ранее в ходе торгов на фоне публикации статистических данных, указавших на неожиданный рост пособий по безработице в США на минувшей неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 51 тыс. - до 419 тыс. человек (это максимальный уровень за последние девять недель). Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 368 тыс., а не 360 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 348 тыс.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой тенденции. Торги на биржах Японии не проводятся в связи с праздничным днем из-за церемонии открытия Олимпийских игр. Негативное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать рост числа случаев заболевания COVID-19 в регионе. Это заставляет правительства вводить ограничительные меры, что может отрицательно сказаться на бизнесе и туризме. В частности, центральный банк Таиланда заявил, что новая волна пандемии приведет к падению экономики страны в этом году на 2%, в то время как ранее прогнозировался рост. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК уменьшился на 0,8%, гонконгский Hang Seng упал на 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК вырос на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 МСК поднялся на 0,03%.

В свою очередь цены на нефть снижаются на торгах в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Поддержку котировкам оказали ожидания ограниченного предложения в условиях восстановления спроса. Вместе с тем давление на нефтяной рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 МСК в пятницу составила $73,51 за баррель, что на 0,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,16% - до $73,79 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,65 за баррель, что на 0,36% ниже итогового значения четверга. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 2,3% - до $71,91 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,903 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,3 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июля вырос на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,12%, поднявшись до 720,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,45%), "Совкомбанк БО-П01" (+0,42%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,19%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,18%) и "Почта России-001Р-10" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Главстрой" завершило размещение облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 9% годовых, объявлена годовая оферта. Срок обращения бумаг - 5 лет. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и размещены по закрытой подписке. Приобретатель - СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Банк России в июле 2019 года зарегистрировал программу облигаций ООО "Главстрой", предназначенной для квалифицированных инвесторов, объемом до 3 млрд рублей. В октябре 2019 года компания разместила первый выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей тоже в пользу "Ингосстраха".

"Альфа-лизинг" установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей со сроком обращения 1 год на уровне 8,3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. Дата начала техразмещения - 27 июля. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

АО "Синара - транспортные машины" (СТМ) установило ставку 1-го купона 5-летних "зеленых" облигаций серии 001Р-02 на 10 млрд рублей на уровне 8,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,89% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 21 июля. Техразмещение запланировано на 28 июля.

ООО "Промомед ДМ" 28 июля планирует провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,5-9,7% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,73-9,94% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 30 июля. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала изменения в программу облигаций ООО "Промомед ДМ" серии 001Р, из которых следует, что объем программы увеличивается с 1,5 млрд до 5 млрд рублей. Кроме того, эмитент добавил возможность размещать в рамках данной программы "зеленые", "социальные" и инфраструктурные облигации. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 10 лет.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 33-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 7,5% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 33-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 6,82% годовых, а также ставку 14-го купона облигаций серии А31 в размере 6,9% годовых. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего купона составляет 5,35% годовых. Выпуск серии А26 на 6 млрд рублей размещен в июне 2013 года. По нему предусмотрена выплата 65 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 5,35% годовых. Облигации серии А31 объемом 7 млрд рублей размещены в январе 2015 года. Бумаги имеют 38 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 4,75% годовых. Дата ближайшей оферты по бондам всех серий - 3 августа. Все выпуски имеют амортизационную структуру погашения.


Опубликовано: /Финмаркет/
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