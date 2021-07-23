Рынок акций РФ начнет торги в пятницу, скорее всего, с небольшого роста - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ начнет торги в пятницу, скорее всего, с небольшого роста, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

По мнению эксперта, из нефтяных бумаг остаются интересными "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть", которые с лихвой сняли техническую перекупленность и наметили новый восходящий тренд. Но для его реализации нужно продолжение хотя бы небольшого удорожания нефти, чего пока, на взгляд Антонова, не наблюдается.

"Отличную отчетность опубликовали в четверг "ММК" и "НЛМК". Квартальная дивидендная доходность при нынешних котировках оценивается примерно в 5,5%. Этот фактор не даст бумагам сильно просесть даже при ухудшении внешнего фона. По-прежнему ждем движения "Газпрома" в район 300 руб., хотя в четверг он выглядел намного слабее рынка. Но спрос в бумаги обязательно вернется", - отмечает аналитик инвесткомпании.

"Спекулятивно интересен "Норникель", который пока удерживает отметку 25 тыс. руб. и последние дни выглядит слабо. С утра в пятницу никель подрастает на 1,5%, и это вполне может спровоцировать приток спекулятивного капитала в бумагу. Однако в целом увлекаться покупками мы не рекомендуем. Российский рынок сейчас слаб, и кроме дорогой нефти и металлов драйверов роста нет. Любой негатив способен вызвать очередные сильные распродажи российских акций", - указывает Антонов.

Главным событием пятницы, по мнению эксперта, станет решение Банка России по ставке. Ее повышение на 0,5 п.п. уже заложено в котировки, но Антонов не исключает, что регулятор пойдет на более жесткий шаг. Но главным будет все-таки пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной, от которой рынок ждет сигналов на дальнейшую денежно-кредитную политику.

"Если мы поймем, что цикл повышения ставки завершен, это сильно поддержит рынок облигаций, доходность которого очень привлекательна даже в условиях риска дальнейшего роста инфляции. Не исключено, что мы увидим переток средств инвесторов из акций в облигации". - предупреждает эксперт "Алор Брокер".

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