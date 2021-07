Фондовые индексы США выросли на отчетах компаний, Brent на уровне $73,55 за баррель

Фондовые индексы США закрылись ростом в четверг, в центре внимания - отчеты компаний. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой тенденции. Нефть дешевеет после роста цен накануне, Brent на уровне $73,55 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, трейдеры оценивали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний.

Инвесторы вновь начали покупать акции технологических компаний на фоне оптимизма по поводу роста сектора в преддверии отчетов ряда крупнейших представителей отрасли, пишет CNBC.

"Экономика все еще находится на этапе активного восстановления, выручка и прибыль компаний резко увеличивается, и это весьма оптимистичная ситуация", - отмечает директор по фондовому рынку США в Lazard Asset Management Рон Темпл.

Рынок акций подвергся давлению ранее в ходе торгов на фоне публикации статистических данных, указавших на неожиданный рост пособий по безработице в США на минувшей неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 51 тыс. - до 419 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Это максимальный уровень за последние девять недель.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 368 тыс., а не 360 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 348 тыс.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 1,7% после того, как аналитики Citi повысили их ценовой ориентир, отметив, что квартальные результаты компании, которые будут опубликованы на следующей неделе, могут превзойти ожидания экспертов.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) прибавили в цене 1% на фоне того, что эксперты Canaccord Genuity отметили "высокий спрос" на продукцию компании в преддверии ее квартального отчета на следующей неделе.

Котировки акций Dow Inc. (SPB: DOW) снизились на 1,3%. Американская химическая компания во втором квартале 2021 года вышла на прибыльный уровень и увеличила выручку на 66,2%, при этом показатель превысил ожидания аналитиков.

Акции американской Texas Instruments (SPB: TXN) Inc. подешевели на 5,3%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 40%, выручку на 41%. Оба показателя оказались лучше ожиданий рынка, однако прогнозы компании на третий квартал не оправдали ожиданий.

Цена бумаг Whirlpool Corp. (SPB: WHR) уменьшилась на 1,2%. Американский производитель бытовой техники увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года в 19,4 раза и улучшил прогноз на текущий год в целом.

Бумаги AT&T Inc. (SPB: T) подорожали на 0,4%. Американская телекоммуникационная компания во втором квартале 2021 года увеличила чистую прибыль на 23,2%, при этом скорректированная прибыль в расчете на акцию превзошла прогнозы аналитиков.

Капитализация Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) уменьшилась на 3,5%. Американская авиакомпания зафиксировала чистую прибыль в размере $348 млн, или $0,57 на акцию, во втором квартале 2021 года благодаря разовым выплатам в размере $724 млн, полученным в рамках антикризисной госпрограммы поддержки занятости.

Рыночная стоимость American Airlines Group (SPB: AAL) уменьшилась на 1,1%. American Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний мира, завершила второй квартал с чистой прибылью, при этом выручка подскочила более чем в 4 раза и превзошла ожидания аналитиков.

Котировки акций Blackstone Group Inc. повысились на 4,1%. Крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций увеличила чистую прибыль во втором квартале 2020 года благодаря рекордному росту стоимости ее портфеля.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) выросли на 0,1%. Подразделение компании, Uber Freight, подписало обязывающее соглашение о приобретении американской Transplace, предоставляющей технологические решения в сфере логистики, примерно за $2,25 млрд у TPG Capital.

Бумаги Biogen Inc. (SPB: BIIB) выросли на 1,1%, несмотря на то, что американская биотехнологическая компания во втором квартале снизила чистую прибыль на 71%, выручку - на 24,5%.

Акции Didi Global Inc., крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси, подешевели на 11,3% на сообщении агентства Bloomberg о том, что китайские регуляторы рассматривают возможность серьезного наказания для компании в связи с проведением IPO в США в июне.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 25,35 пункта (0,07%) и составил 34823,35 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 8,79 пункта (0,20%), поднявшись до 4367,48 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 52,64 пункта (0,36%) и составил 14684,60 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой тенденции.

Торги на биржах Японии не проводятся в связи с праздничным днем из-за церемонии открытия Олимпийских игр.

Негативное влияние на настроения инвесторов продолжает оказывать рост числа случаев заболевания COVID-19 в регионе. Это заставляет правительства вводить ограничительные меры, что может отрицательно сказаться на бизнесе и туризме.

В частности, центральный банк Таиланда заявил, что новая волна пандемии приведет к падению экономики страны в этом году на 2%, в то время как ранее прогнозировался рост, сообщает MarketWatch.

"Азиатские акции торгуются "в боковике" в пятницу, что отражает колебания цен на Уолл-стрит днем ранее, - отмечает Андерсон Алвес из ActivTrades. - Однако опасения по поводу пандемии продолжают оказывать давление на рынок".

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК уменьшился на 0,8%, гонконгский Hang Seng упал на 1,1%.

В том числе значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций сети ресторанов Haidilao International Holding (-5%), производителя спортивной продукции Anta Sports Products (-5,2%), производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-4,2%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-2,9%), биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (-3,7%).

Также дешевеют бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings (-1,1%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi Corp. (-2%), онлайн-ритейлера Alibaba Group (-0,3%).

Между тем растет стоимость бумаг выпускающей электромобили BYD Co. (+1,6%) и телекоммуникационной компании China Mobile Ltd (+0,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК вырос на 0,1%.

В том числе дорожают акции сталепроизводителей, включая POSCO (+13,7%) и BooKook Steel Co. (+12,7%).

Между тем рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,25%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,75%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 МСК поднялся на 0,03%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 0,35% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть снижаются на торгах в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Поддержку котировкам оказали ожидания ограниченного предложения в условиях восстановления спроса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:51 МСК в пятницу составляет $73,55 за баррель, что на $0,24 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,56 (2,16%) - до $73,79 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,68 за баррель, что на $0,23 (0,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,61 (2,3%) - до $71,91 за баррель.

При этом за неделю цены на обе марки могут продемонстрировать рост, пишет Trading Economics.

В то же время давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть.

С течением времени "последствия каждого нового раунда локдаунов становятся слабее, однако продолжают служить напоминанием для трейдеров о том, что путь к восстановлению остается тернистым", сказал директор по рыночной стратегии SIA Wealth Management Колин Цешински, которого цитирует MarketWatch.

Фьючерсы резко снизились в начале недели, однако отыграли потери на фоне ожиданий инвесторов о том, что спрос в целом будет оставаться активным на фоне уменьшения запасов сырья и роста темпов вакцинации.