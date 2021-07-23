Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3740-3760п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3740-3760 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3740-3760 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3730, 3720 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3770, 3790 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

По его мнению, дополнительным фактором временной стабилизации локального рынка акций станут ожидания решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 МСК) и последующих комментариев по этому поводу (15:00 МСК).

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт.

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