Утренние прогнозы: торги акциями в пятницу начнутся с небольшого роста

Аналитики ожидают небольшого роста на открытии торгов акциями в пятницу.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в пятницу с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent снижается на 0,2% и находится в районе $73,6. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия четверга".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3740-3760 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3730, 3720 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3770, 3790 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций РФ начнет торги в пятницу, скорее всего, с небольшого роста. Из нефтяных бумаг остаются интересными "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть", которые с лихвой сняли техническую перекупленность и наметили новый восходящий тренд. Отличную отчетность опубликовали в четверг "ММК" и "НЛМК". Квартальная дивидендная доходность при нынешних котировках оценивается примерно в 5,5%. Этот фактор не даст бумагам сильно просесть даже при ухудшении внешнего фона. По-прежнему ждем движения "Газпрома" в район 300 руб. Спекулятивно интересен "Норникель", который пока удерживает отметку 25 тыс. руб. и последние дни выглядит слабо. С утра в пятницу никель подрастает на 1,5%, и это вполне может спровоцировать приток спекулятивного капитала в бумагу. Однако в целом увлекаться покупками мы не рекомендуем. Российский рынок сейчас слаб, и кроме дорогой нефти и металлов драйверов роста нет. Любой негатив способен вызвать очередные сильные распродажи российских акций".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций ростом на 0,25%".