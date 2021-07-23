Рубль в пятницу, скорее всего, останется у нижней границы диапазона 73,5-75,5 руб./$1 - ПСБ

Рубль в пятницу, скорее всего, останется у нижней границы диапазона 73,5-75,5 руб./$1 с возможным её пробитием в случае входа цены нефти в зону $74,5-80 за баррель Brent, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Рубль в паре с долларом пытался в течение торговой сессии четверга продолжить укрепление, но к ее концу растерял весь внутридневной рост, - комментирует эксперт банка. - Евро, в свою очередь, продолжил плавно дешеветь и протестировал отметку 87 рублей, на фоне растущего коэффициента дефицита бюджета ЕС к ВВП. Поддержку рублю оказывал, в первую очередь, рост нефтяных котировок: нефть марки Brent смогла подобраться к отметке $73/барр. и сохраняет потенциал последующего роста. Кроме того, динамике рубля способствует предстоящий налоговый период и пятничное заседание ЦБ. Сдерживать спрос на рубль к концу дня стало некоторое охлаждение настроений на американском фондовом рынке, способствовавшее более консервативному отношению глобальных инвесторов к активам развивающихся стран. Нейтральности на рынке способствовало и заседание ЕЦБ, сохранившее ключевые ставки".

Ситуация, складывающая на глобальных рынках утром в пятницу, по мнению Жильникова, не препятствует дальнейшему постепенному укреплению рубля: основные индексы находятся в плюсе, нефть марки Brent - $73,6/барр. Эксперт ожидает удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 руб./$1.

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