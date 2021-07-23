Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в пятницу, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Внешний фон в пятницу с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent снижается на 0,2% и находится в районе $73,6. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия четверга", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Если во вторник-среду наш рынок отставал от ключевых западных индексов, то в четверг, наоборот, показал опережающую динамику, подчеркивает Карпунин.

"Впрочем, это во многом результат уверенного отскока цен на нефть, - считает эксперт. - В четверг фьючерсы Brent выросли еще на 2,1%, поднявшись выше $73,5/барр. Как мы видим, опасения по поводу снижения спроса оказались сильно преувеличены. Просадка понедельника к $68/барр. быстро отыграна. Сейчас мы не ждем движение выше $75-80/барр. по Brent, но и поводов для масштабного падения пока все-таки недостаточно. Неудивительно, что в такой ситуации отраслевой нефтегазовый индекс третий день подряд оказывается в лидерах".

Сильную динамику, на взгляд аналитика, демонстрирует и сектор черной металлургии за счет блестящих квартальных отчетов и рекордной квартальной дивидендной доходности.

"Индекс Мосбиржи за счет роста последних сессий отскочил от нижней границы тренда и, таким образом, остается в рамках восходящей тенденции, начавшейся еще в ноябре-декабре прошлого года. Среднесрочные цели находятся в районе 4000 пунктов, а об ухудшении картины можно будет говорить при спуске ниже 3685-3700 пунктов", - заключает Карпунин.

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