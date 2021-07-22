Рынок акций РФ в четверг продолжил рост во главе с металлургами, индексы отыграли потери понедельника

Москва. 22 июля. Рынок акций РФ в четверг продолжил рост вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent поднялась в район $73 за баррель), индексы Мосбиржи и РТС отыграли потери начала недели, при этом лидерами роста в четверг выступили бумаги металлургов, подогретые отчетами ММК и НЛМК.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3754,44 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1599,74 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 73,93 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,9%), "Московской биржи" (+1,9%), "НЛМК" (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,4%), Ozon (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

ММК нарастил EBITDA во II квартале до $1,435 млрд c $726 млн в I квартале (прогноз - $1,33 млрд). Совет директоров ММК рекомендовал выплатить 3,53 рубля на акцию за II квартал, сообщила компания. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 27 сентября. По итогам I квартала ММК выплатил 1,795 рубля на акцию.

Группа "НЛМК" увеличила во II квартале 2021 года EBITDA на 76% по сравнению с I кварталом, до $2,052 млрд, сообщила компания. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель увеличился в 3,5 раза. EBITDA превысила средний прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали рост на 65%, до $1,929 млрд.

Совет директоров НЛМК рекомендовал утвердить дивиденды за II квартал 2021 года в размере 13,62 рубля на акцию. Дивиденды за I квартал составили 7,71 рубля на акцию.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора выразили удовлетворение приближающимся завершением строительства газопровода "Северный поток 2", сообщила пресс-служба Кремля.

Подешевели в четверг акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%).

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ в четверг продолжил рост, так как настроения инвесторов по всему миру улучшились. Цены на нефть Brent устойчивы и превышают $72 за баррель, рубль укрепляется в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, который, как ожидается, повысит ключевую процентную ставку.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, в США биржи акций замедлили рост на данных об увеличении первичных обращений на пособия по безработице. Вероятно, отскок вверх после масштабного падения в понедельник завершился. Теперь инвесторы пристально изучают новую порцию экономических данных. Между тем, авиаперевозчики фиксируют рост спроса на перелеты, бумаги компаний сектора показывают небольшой рост.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отмечает, что каких-то очевидных позитивных драйверов для дальнейшего роста рынков не наблюдается, просто сохранение сверхмягкой монетарной политики ключевых центробанков обеспечивает рынки избыточной ликвидностью, что не позволяет развить более глубокую и продолжительную коррекцию.

Нефть сохраняет позитивную динамику, нивелировав провал понедельника. Восстановление нефтяных цен произошло столь же стремительно, как и недавний обвал. При этом факторы, вызвавшие откат, никуда не делись. Однако в последнее время инвесторы воспринимают сырьевые товары как разновидность рискового актива наряду с другими биржевыми инструментами, поэтому повышение спроса на них вызывает рост и товарного сегмента.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, поддержку рынку акций в четверг оказала сильная отчетность металлургов ММК и НЛМК, а в мире в целом заметно убавилась тревожность по поводу COVID-19-Delta.

ЕЦБ намекнул на долгосрочное сохранение сверхмягкой политики, ничем не удивив и не разочаровав. Нефть продолжает расти, подогреваемая новыми позитивными прогнозами. Британский банк Barclays предполагает постепенное повышение цены нефти в ближайшем будущем на фоне сохраняющегося дефицита поставок. Аналитики банка даже допускают ралли Brent до $100 за баррель, если ОПЕК+ не будет торопиться с повышением добычи. Средняя цена в текущем году составит $69 за баррель Brent по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $66.

В Morgan Stanley (SPB: MS) обнаруживают некоторые слабые точки в нефтяном спросе. Однако спрос продолжит превышать предложение до конца года, что предполагает цены нефти в районе $75 и выше, полагают в Morgan Stanley.

Американский рынок акций на этой неделе совершил отскок вверх, но мотивации для дальнейшего сильного роста может не найтись. Поэтому ближайшие дни могут сформировать или сигнал на более глубокую коррекцию, или создать условия для боковой консолидации, считает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что среди позитивных моментов стоит отметить окончательное прояснение вопроса с "Северным потоком 2" - Германия и США договорились, что подогрело акции "Газпрома". На этом рост бумаг концерна вполне может продолжиться и отыграть отметку 300 руб.

Рубль укрепляется на фоне роста нефти и в преддверии пятничного ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Однако лучше дождаться объявления дальнейших планов ЦБ по своей денежно-кредитной политике, которые могут спровоцировать разворота пары доллар-рубль вверх, считает Антонов.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,8%), ослаб оптимизм в Европе (индексы CAC 40, DAX растут на 0,3-0,6%, FTSE просел на 0,4%) и в США (индекс S&P 500 просел на 0,01%, Dow - на 0,1%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо не стал менять ключевые ставки и обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ставки останутся неизменными или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, инфляция в еврозоне ускорилась, но ожидается, что это будет носить временный характер - в ближайшие месяцы инфляция продолжит расти, но показатель будет снижаться в следующем году. По оценке Лагард, экономика еврозоны восстановилась во II квартале и может показать активный рост в III квартале.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 419 тыс., тогда как аналитики ожидали снижения до 348-350 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены подросли после утренней коррекции; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,7 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $72,78 за баррель (+0,8% и +4,2% в среду), августовская цена WTI - $70,87 за баррель (+0,8% и +4,6% накануне).

Инвесторы проигнорировали данные об увеличении запасов нефти в США и по-прежнему делают ставку на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа случаев заражения новым штаммом COVID-19 "дельта", пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+16,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+10,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+9,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,3%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+3,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,3%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" во II квартале 2021 года увеличила продажи (GMV) на 38,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 120,1 млрд рублей с НДС.

"Группа ПИК" (+0,1%) во II квартале 2021 года увеличила объем реализации недвижимости в натуральном выражении на 41%, до 570 тыс. кв. м, включая проекты fee-development, говорится в обзоре "Ренессанс Капитала". В денежном выражении объем реализации недвижимости вырос на 89%, до 103,2 млрд рублей. Объем поступлений денежных средств увеличился на 96%, до 119,7 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,4% и -7,7% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,4%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2,5%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-2,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,55 млрд рублей (из них 10,8 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,73 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,29 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").