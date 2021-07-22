22 июля 2021 года 19:00
Изменения цен евробондов РФ в четверг оказались незначительными на фоне приостановившегося снижения доходностей UST
Москва. 22 июля. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг оказались незначительными на фоне приостановившегося снижения процентных ставок базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 21 июля и составила 115,18% от номинала, что соответствует доходности 1,53% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,61% от номинала, что соответствует доходности 0,05% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2 пункта по отношению к среде и составил 148 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 2 базисных пункта - до 135,28% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,56% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 3 базисных пункта - до 130,25% от номинала (доходность также практически не изменилась и составила 3,55% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 114,07% от номинала, что соответствует доходности 1,71% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), котировки евробондов с погашением в 2023 году также остались на уровне предыдущего дня - 108,73% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 0,75% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел всего на 2 базисных пункта - до 127,23% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,62% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 112,2% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 2,05% годовых).
"Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций сегодня слегка снизились на фоне некоторого отскока доходностей US Treasuries от локальных минимумов. Но в целом ценовое снижение отечественных бумаг было относительно небольшим, так как процентные ставки базовых активов, несмотря на некоторую коррекцию, все еще остаются вблизи недавних минимумов. Соответственно и в российских бумагах чувствуется некоторая поддержка, что и не дает им сильно упасть в цене. В корпоративном сегменте наиболее ликвидными бумагами остаются десятилетние еврооблигации "Газпрома" (MOEX: GAZP), доходность которых колеблется вблизи отметки 3,5% годовых. Из облигаций ближайшего зарубежья интерес сейчас представляют суверенные евробонды Белоруссии", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка Синара (СКБ-банк) Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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