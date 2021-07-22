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22 июля 2021 года 19:02

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Intel с целью $74

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Intel с целевой ценой $74 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 32% от текущих уровней, говорится в обзоре банка.

"Последнее время акции Intel испытывали давление - инвесторы считают, что компания проигрывает конкуренцию AMD и ARM. Акции Intel потеряли за год в цене 8%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 33%. Мы считаем опасения преувеличенными и убеждены, что Intel сможет выиграть конкурентную борьбу и сохранить долю на перспективном рынке серверных процессоров. Дополнительным среднесрочным катализатором роста котировок может стать развитие автомобильного сегмента, а краткосрочным - публикация отчетности за 2К21 (22 июля). Наша целевая цена с горизонтом 12 месяцев составляет $74 за акцию, что и рекомендацию "покупать", - пишут эксперты банка.

Intel Corp. - мировой лидер в области комплексного проектирования и производства микропроцессоров для ПК и серверов. На два крупнейших сегмента компании - "процессоры для ПК" и "дата-центры" - приходится 85% от ее совокупной выручки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-INTEL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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