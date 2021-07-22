"Финам" рекомендует покупать акции T-Mobile с целью $170 за штуку до конца года, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

По мнению аналитика "Финама" Леонида Делицына, T-Mobile US Inc. выиграет от внедрения 5G в ближайшее время, так как компания считается лидером по скорости внедрения этого стандарта. Выручка компании T-Mobile в 2020г составила $68,4 млрд, увеличившись на 54% в сравнении с результатом предыдущего года, что, на взгляд эксперта, подтверждает эффект от успешного поглощения оператора Sprint. Выручка за последние 12 месяцев возросла до $77 млрд. Чистая прибыль за тот же период составляет $3 млрд.

"Стоимость акций компании T-Mobile выросла за год на 41% и составляет сейчас $147. Консенсус прогноз аналитиков, опрашиваемых Yahoo! Finance находится на уровне $166, диапазон оценок справедливой стоимости акции - от $130 до $250. Капитализация компании достигла $183 млрд, что уже вполне сопоставимо с капитализацией крупнейшего в индустрии телекома AT&T ($207 млрд). С начала этого года компания T-Mobile подорожала на 11%. Коэффициент EV/Revenue составляет 3,72, мультипликатор P/S равен 2,38. Долг в объёме $60 млрд относительно выручки не столь велик, как у AT&T ($145 млрд) и Verizon ($107 млрд)", - указывает Делицын.

Также аналитик отмечает, что мультипликатор к прибыли P/E составляет 60,6 а прогнозируемый - 44,6. Мультипликаторы являются весьма высокими и повышаются - вокруг акций компании сложился определённый ажиотаж, поскольку они являются наиболее очевидным способом заработать на волне роста, связанной с внедрением стандарта 5G. Даже менеджеры Berkshire Hathaway Уоррена Баффета осенью инвестировали в T-Mobile около четверти миллиарда долларов.

"Казалось бы, стратегия этих инвесторов не должна включать компаний со столь высокими P/E. Однако бизнес-модель T-Mobile понятна и рассчитана на длительный рост, что соответствует философии инвестиций. Мы повышаем целевую цену акции T-Mobile к концу года до $170, что на 15% выше сегодняшнего уровня, и рекомендуем "покупать" акции компании", - заключает аналитик "Финама".

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