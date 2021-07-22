Акции Verizon выглядят привлекательно для долгосрочных дивидендных инвесторов - "Фридом Финанс"

Акции Verizon выглядят привлекательно для долгосрочных дивидендных инвесторов, считает аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Крупнейший оператор мобильной связи Verizon Communications представил квартальные результаты выше ожиданий и улучшил прогнозы на 2021г. Совокупная выручка поднялась на 10,9% г/г, до $33,8 млрд, что лучше ожидаемого значения $32,77 млрд. Скорректированная EPS достигла $1,37, превысив консенсус в $1,30. Скорректированная EBITDA увеличилась на 5,6%, до $12,2 млрд, при прогнозе $12,14 млрд. Таким образом, на консолидированном уровне финансовые результаты оказались лучше ожиданий инвестсообщества", - отмечает эксперт.

Денисламов подчеркивает, что в потребительском сегменте бизнеса (B2C) выручка превзошла ожидания и составила $22,80 млрд против консенсуса $22,46 млрд. Количество абонентов связи (с оплатой "по факту") увеличилось за три месяца на 528 тыс., тогда как инвесторы рассчитывали на увеличение абонентской базы на 296 тыс. Позитивный результат CEO компании объясняет тем, что распространение стандарта 5G происходит быстрее ожиданий.

"Менеджмент повысил ранее анонсированные прогнозы на полный 2021г, - указывает аналитик инвесткомпании. - Скорректированная EPS теперь ожидается в диапазоне $5,25-5,35 по сравнению с прогнозируемым ранее коридором $5,00-5,15. Кроме того, рост выручки от предоставления услуг беспроводной связи может составить от 3,5% до 4%, тогда как до пересмотра компания закладывала более неопределенные ожидания по росту на уровне "минимум на 3%. Полагаем, что годовая выручка в результате продажи уменьшится примерно на 5%, а чистая прибыль может увеличиться, так как подразделение Verizon Media, вероятнее всего, генерировало убыток".

Таким образом, результаты от основной деятельности в этот раз превзошли ожидания, констатирует Денисламов.

"Долгосрочная стратегия компании становится более сфокусированной на премиальной мобильной связи 5G, что мы оцениваем положительно. Отчет является умеренно позитивным, поэтому мы продолжаем считать, что акции компании выглядят привлекательно для долгосрочных дивидендных инвесторов, ценящих стабильность доходов. Целевая цена на горизонте года - $62", - резюмирует аналитик "Фридом Финанс".

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