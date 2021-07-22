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22 июля 2021 года 17:03
"Финам" рекомендует покупать акции Газпрома с целью 330,9 руб
Аналитики "Финама" полагают, что позитив на газовом рынке Еропы еще не до конца учтен в оценке "Газпрома", и рекомендуют покупать акции компании с целевой ценой 330,9 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 16,9% от текущего уровня, говорится в материале инвесткомпании. "Основной позитив вокруг высокой вероятности успешного завершения строительства "Северного потока-2" был отыгран инвесторами еще несколько месяцев назад, когда США отказались от санкций против Nord Stream-2 и ее главы, - считают аналитики "Финама". - В этот же момент все больше представителей США, включая и Джо Байдена, стали говорить, что остановить строительство уже невозможно, так как оно почти закончено. Вчерашняя сделка лишь формально закрепила то, к чему и так все шло. При этом отметим, что проекту еще предстоит пройти сертификацию и преодолеть возможные трудности, связанные с третьим энергопакетом". На данный момент, к счастью, ценообразование акций "Газпрома" в основном зависит от его финансовых и операционных результатов, а в этом плане у газового гиганта все отлично, полагает эксперт инвесткомпании Сергей Кауфман. "Цены на газ в Европе на фоне стабильно низкого уровня запасов держатся выше $400 за тыс. кубометров. За 6 с половиной месяцев 2021 года "Газпром" увеличил добычу газа на 17,9% (г/г). Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 24,3% (г/г), а поставки на внутренний рынок - на 15,5% (г/г). Данные факторы, по нашим оценкам, приведут к выплате рекордных дивидендов по итогам года - 28 руб. на акцию, что соответствует 9,9% доходности. Отметим, что если цены на газ останутся в ближайшие месяцы вблизи текущих уровней, то данный прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения", - заключает Кауфман. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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