Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 22 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87 руб./EUR1, подешевев на 24 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,6 копейки - до 80,3 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июля на 80,02 копейки, до 73,6945 руб./$1, и уменьшил курс евро на 67,56 копейки, до 86,9227 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на дневных торгах на фоне растущей нефти. В центре внимания трейдеров - итоги заседания Европейского центрального банка и пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также заседание совета директоров Банка России, которое состоится в пятницу, 23 июля.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

При этом ЕЦБ обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования.

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты.

При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем квартале продолжит осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.

Пресс-конференция главы европейского центробанка Кристин Лагард состоится в 15:30 МСК.

В пятницу, 23 июля, состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Решение будет опубликовано в 13:30 МСК. Пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной состоится в 15:00.

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в ближайшую пятницу широким шагом в 75-100 базисных пунктов (б.п.). Примерно одинаковое число экономистов прогнозирует повышение ставки на 75 б.п. - до 6,25% или на 100 б.п. - до 6,5%, чуть меньше аналитиков ждут шага в 50 б.п. и повышения ставки до 6%.

ЦБ почти за месяц до июльского заседания послал сигнал рынку, что цикл нормализации ДКП продолжится и ставка вновь будет повышена. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV 28 июня заявила, что ЦБ может обсудить повышение ставки шагом от 25 до 100 б.п., итоговый выбор предопределят поступающие данные. Она отметила сохранение инфляции и инфляционных ожиданий на повышенных уровнях, достаточно быстрое восстановление экономики, а также разрыв между устойчивым ростом спроса и отстающим ростом предложения.

Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, на 19 июля замедлилась до 6,50%, вернувшись на уровень конца июня. Этот показатель на 12 июля также демонстрировал снижение, замедлившись до 6,55% после роста до 6,6% по состоянию на 5 июля (рекордных за период с августа 2016 года, когда она составила 6,8%). В предыдущие недели инфляция в годовом выражении планомерно росла: по состоянию на 28 июня она составляла 6,43% (на конец июня - уже 6,5%), на 21 июня - 6,22%, на 15 июня - 6,19%, на конец мая - 6,02%.

Инфляционные ожидания населения в июле подскочили до максимальных 13,4% с 11,9%, следует из опроса "инФОМ", опубликованного в среду на сайте Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляция в июле также выросла до максимальных 16,5% с 14,9% в июне.

Примерно одинаковое число экономистов прогнозирует повышение ставки на 75 б.п. - до 6,25% или на 100 б.п. - до 6,5%, чуть меньше аналитиков ждут шага в 50 б.п. и повышения ставки до 6%.

Первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики (ДКП) Банк России сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%.

Глобальные инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу возможного замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях быстрого распространения штамма "дельта". Они ожидают сохранения волатильности на рынке с приближением пикового сезона летних отпусков.

Штамм "дельта" COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях - на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19. В то же время в ВОЗ пока не смогли описать точного механизма, позволяющего штамму "дельта" быть более заразным.

Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, объявила о ряде карантинных ограничений, поскольку смертность от коронавирусной инфекции в стране достигла рекордных уровней.

В США также отмечается рост заболеваемости. Так, в Техасе число подтвержденных случаев COVID-19 в среду достигло максимума за 3 месяца.

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в четверг, продолжив восстанавливаться после обвала в начале этой недели.

Инвесторы проигнорировали данные об увеличении запасов нефти в США и по-прежнему делают ставку на быстрое восстановление экономики, несмотря на рост числа случаев заражения новым штаммом COVID-19 "дельта", пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 0,8% - до $72,81 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени также на 0,8% - до $70,86 за баррель.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал первый за девять недель рост запасов нефти в Штатах при снижении резервов бензина и дистиллятов.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 июля, выросли на 2,1 млн баррелей - до 439,7 млн баррелей. Текущий объем запасов примерно на 7% ниже среднего уровня для этого времени года за пять лет, заявило Минэнерго. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на прошлой неделе на 6,7 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, до минимальных с января 2020 года 36,7 млн баррелей.

"Ожидания дальнейшего ужесточения процентной политики ЦБ фундаментально остаются фактором поддержки рубля, хотя в целом мы полагаем, что даже наиболее агрессивные сценарии повышения ставки уже учтены рынком. Вероятность увеличения шага повышения ключевой ставки на завтрашнем заседании (до 75-100 б.п.) достаточно высока. В пользу этого играет сохранение высоких темпов инфляции и повышенных инфляционных ожиданий. Кроме того, сама риторика представителей и официальных материалов ЦБ за последнее время свидетельствовала в пользу перехода к более жестким действиям в части ДКП. В то же время мы не исключаем, что с увеличением шага повышения ставки ЦБ может сделать менее явным сигнал о дальнейшем ужесточении процентной политики или даже вовсе убрать его", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Усилившийся спрос на рисковые активы совместно с ростом нефтяных цен поддерживает рубль. Более того, в четверг налоговый период начнет оказывать более выраженную поддержку рублю - компании-экспортеры усилят продажу валютной выручки для подготовки к пику налогового периода 26 и 28 июля. На этом фоне курс пары "доллару-рубль" сегодня должен остаться ниже 74 руб./$1 с потенциалом к умеренному снижению", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.), снизившись до 6,0% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 6,13% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 1 б.п. - до 6,31% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,82% и 6,9% годовых.