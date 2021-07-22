Акции Infineon Technologies привлекательны для покупки на текущих уровнях - ВТБ Мои Инвестиции

Акции Infineon Technologies привлекательны для покупки на текущих ценовых уровнях, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы бы хотели обратить внимание на Infineon Technologies - крупнейшую компанию Германии, специализирующуюся на производстве микросхем и полупроводникового оборудования. Компания является одной из 10 крупнейших компаний-производителей полупроводников в мире. Компания имеет 19 производственных локаций и 60 научно-исследовательских центров. На 1 апреля 2021г в компании работало более 46 тысяч человек, выручка за 2021г составила 8,5 млрд евро. Консенсус-прогноз цены на горизонте 12 месяцев составляет 39,5 евро, что дает потенциал роста около 27%", - отметили эксперты инвестиционной платформы в своем аудиоподкасте.

По их мнению, основные факторы в пользу покупки следующие:

- Опережающий рост спроса на полупроводники на фоне восстановления мировой экономики.

- Ожидания по росту рынка полупроводников в ближайшие несколько лет до $581 млрд (объём продаж полупроводников в мире).

- Высокий уровень следования стандартам ESG делает компанию более привлекательной среди инвесторов. Компания два года подряд получает рейтинг АА от MSCI ESG Research, в шестой раз включается в индекс Dow Jones Sustainability, а также имеет "золотой статус" от рейтингового агентства EcoVadis.

- Привлекательная оценка по отношению к конкурентам (EV/Sales 4,1x; EV/EBITDA 14,7x).

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