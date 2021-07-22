"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК с целью 76,7 руб

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с целевой ценой 76,7 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова.

"ММК" представил сильные финансовые результаты за 2К21, отмечает Сучков. Резкое увеличение цен реализации и продаж стальной продукции обеспечили кратный рост показателей.

"Несмотря на коррекцию мировых бенчмарков и начавшееся вслед за этим снижение внутренних цен в августе, мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги "ММК". Запуск производства г/к проката в Турции, потенциальное SPO и возвращение в MSCI Russia в ноябре 2021г, а также высокая дивидендная доходность обуславливают высокий инвестиционный потенциал. Экспортные пошлины приведут к потере 15% ожидаемого FCFF компании в 2021г, однако цены реализации по-прежнему остаются на высоком уровне и продолжат обеспечивать ударные финансовые результаты. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с целевой ценой 76,7 руб.", - указывает эксперт инвесткомпании.

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