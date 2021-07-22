"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ММК" с целью 71,8 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 61 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что чистая прибыль "ММК" по МСФО за 1П21г взлетела год к году в восемь раз - до $1,5 млрд, выручка увеличилась более чем на 82% - до $5,4 млрд. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 3,53 рубля на акцию.

"С точки зрения теханализа бумага торгуется в рамках бокового коридора, при пробитии верхней границы откроется потенциал дальнейшего роста. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 71,8 рубля. При покупке на 9% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0448 рубля риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

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