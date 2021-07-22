Нейтральные сигналы в экономике позволят нефти вырасти до $72-74/барр. -Банк "Открытие"

Нейтральные сигналы в экономике позволят нефти вырасти до $72-74 за баррель Brent, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"Решение ОПЕК+ о наращивании добычи наложилось на резкое изменение настроений участников рынка. Дельта штамм привел к возобновлению роста заболеваемости практически во всех регионах мира. Становится понятно, что вакцинация не дает достаточную защиту от новых штаммов. При этом нет однозначного ответа, способна ли вакцинация в достаточной степени снизить нагрузку на систему здравоохранения с учетом повышенной заразности новых штаммов", - отмечает Морина.

Информация о повсеместном росте заболеваемости привела к уходу от риска на рынках. В результате наблюдается характерное снижение основных индексов акций и рост спроса на американские гособлигации, что привело к снижению их доходностей ниже уровня 1,2%, констатирует эксперт банка. Еще в марте бумаги были недооценены и их доходность превышала 1,7%, а сейчас наблюдается обратная реакция рынка. С учетом риторики ФРС и высокой инфляции, уровень 1,5-1,6% является более обоснованным и мы ожидаем коррекцию бумаг до этого уровня.

ОПЕК также представил первый прогноз на 2022г, напоминает аналитик. Он предполагает рост среднегодового мирового потребления нефти на 3,3 мбс г/г до 99,86 мбс, при этом отметка в 100 мбс будет превышена во 2 полугодии. Спрос в странах ОЭСР вырастет на 1,5 мбс за счет прироста в Северной и Южной Америке, спрос в США будет лишь незначительно ниже уровня 2019г, в основном из-за низкого спроса в транспортном секторе. Спрос на нефть в странах вне ОЭСР вырастет на 1,8 мбс. В Китае и Индии сохранится растущая динамика, рост составит 0,5 и 0,3 мбс соответственно (в 2021г прирост на 1,1 и 0,5 мбс) и будет поддерживаться потреблением в нефтехимии и транспортном секторе.

Аналитик банка отмечает, что к среде рынки начали отыгрывать потери начала недели, нефть марки Brent вернулась к более обоснованным $70 за баррель. "На этой неделе следим за новостями ЕЦБ и экономической статистикой. При сигналах замедления восстановления ведущих экономик возможен уход нефтяных котировок в зону $68-70 за баррель. При нейтральных или позитивных сигналах возможен рост в зону $72-74 за баррель", - прогнозирует Морина.

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