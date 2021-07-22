Вероятность повышения ключевой ставки ЦБР 23 июля на 50 б. п. возросла - "Инвестиционный банк Синара"

Оставшаяся без изменений недельная инфляция увеличила вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на 50 б. п., полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Инфляция за период 13-19 июля практически не изменилась; более того, зафиксирована символическая дефляция в 0,01%. На 19 июля годовая инфляция замедлилась до 6,5% с пика в 6,6%, зафиксированного 5 июля. С начала июля цены выросли на 0,38%, с начала года - 4,59%. Недельная инфляция снизилась до нормальных исторических темпов роста для данного периода. Снижение цен на продукты питания - хороший знак в плане снижения в дальнейшем общей потребительской инфляции. За полный месяц мы ожидаем 0,5% м/м и 6,5 г/г", - пишет эксперт банка.

Учитывая, что инфляция начала замедляться, аналитик ожидает умеренной реакции ЦБ РФ на этот процесс и предполагает повышение ставки только на 50 б. п. в эту пятницу, а не на 75-100 б. п., хотя такие варианты также могут рассматриваться.

"Стоит отметить, что Банк России находится в непростой ситуации. С одной стороны, по текущим данным мы видим замедление инфляции. С другой, инфляционные ожидания все еще растут. Мы считаем, что регулятор продолжит плавное ужесточение монетарной политики, выбрав шаг в 50 б. п. В конце года мы ожидаем ключевую ставку на уровне 7%", - прогнозирует Коныгин.

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