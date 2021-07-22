Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром и остановился, лидирует в росте ММК

Москва. 22 июля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и остановился на фоне стагнации нефти (Brent пытается закрепиться выше $72 за баррель); лидируют в росте акции "Магнитогорского металлургического комбината" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3733,06 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1595,49 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2,8%.

Доллар стоит 73,73 рубля (-0,29 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+2,8%, до 65,45 рубля), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

ММК нарастил EBITDA во II квартале до $1,435 млрд c $726 млн в I квартале (прогноз - $1,33 млрд) и повысил выручку до $3,255 млрд с $2,185 млрд (ожидалось $3,275 млрд). Совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" рекомендовал выплатить 3,53 рубля на акцию за II квартал, сообщила компания. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 27 сентября. По итогам I квартала ММК выплатил 1,795 рубля на акцию.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора выразили удовлетворение приближающимся завершением строительства газопровода "Северный поток 2", сообщила пресс-служба Кремля.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ продолжает попытки восстановить потери, индекс МосБиржи имеет шансы закрыть неделю выше отметки 3750 пунктов.

Главным событием дня будет заседание ЕЦБ по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. Впрочем, европейский регулятор может уточнить параметры программы покупки активов. Далее в США в 15:30 МСК выйдут данные индекса национальной активности ФРБ Чикаго, первичные обращения за пособием по безработице, статистика о продажах на вторичном рынке жилья, а также индекс опережающих экономических индикаторов. В России выйдет статистика по промышленному производству за июнь, которое могло показать годовые темпы роста на уровне 10,1%.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,1 млн баррелей за счет резкого скачка чистого импорта на 2,5 млн б/с. Формально это "медвежий" сигнал, но колебания импорта и экспорта могут быть разовыми, в то время как более устойчивая компонента предложения - уровень добычи - осталась стабильной на уровне 11,4 млн б/с. Ранее добыча в США резко подскочила на 0,3 млн б/с всего за две недели, что могло встревожить рынок, ведь актуальные прогнозы предполагают более скромный уровень производства в III квартале - Минэнерго США оценивает его в 11,17 млн б/с.

Фьючерсы на Brent пытаются удержать рубеж $72 за баррель. Формально потенциал для дальнейшего восстановления еще есть, но весомого повода для возращения к высоким уровням прошлой недели (выше $76) не наблюдается. Позитивный сантимент может поддерживать котировки выше $70 за баррель еще какое-то время, но уверенности в устойчивости таких уровней сейчас нет. Вероятность возобновления коррекции пока сохраняется, считает Галактионов.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, нефть Brent смогла отскочить выше $72 за баррель после падения ниже уровня $68 в начале недели. Инвесторы пытаются найти баланс между негативными последствиями для спроса на энергоносители от распространения дельта-штамма и ожиданиями, что баланс рынка нефти все же останется профицитным по спросу до конца года, несмотря на решение ОПЕК+ нарастить добычу. В США рост запасов сырой нефти не оправдан, учитывая, что импорт подскочил до максимумов с июля 2020 года (7,1 млн б/с). На этом фоне ожидается сохранение волатильности на рынке нефти, при этом цены в четверг, скорее всего, могут развернуться вниз к $70 за баррель Brent, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, ситуация с ценами на нефть выглядит несколько парадоксально. Аналитики некоторых инвестбанков прогнозируют их на уровне $80 за баррель (Brent) и выше, но вряд ли в ближайшее время стоит ожидать этих уровней. При росте к этим рубежам правительство США начнет оказывать давление на производителей сланцевой нефти и на Саудовскую Аравию с целью увеличить добычу, что может привести к новому обвалу нефтяных цен. Сейчас же усилиями ОПЕК+ нефтяной рынок сбалансирован. В июле котировки нефти вошли в режим коррекции, но это еще не обвал. Сопротивления для Brent находятся на уровне $74 и $75,2 за баррель.

У котировок нефти есть и "встречные ветры" - это третья волна COVID-19 в мире и усилия Китая по снижению сырьевых цен. В начале июля из стратегического нефтяного резерва Китая перерабатывающим предприятиям было поставлено около 22 млн баррелей нефти для снижения импорта.

Российский рынок акций глобально также находится в режиме нисходящей коррекции. Покупать акции в то время, когда индекс РТС находится в нисходящем тренде, смысла нет. В понедельник индикаторы просигнализировали на дневных графиках о локальной "перепроданности" рынка, а плавное снижение продолжается уже более месяца.

Сильная поддержка по индексу РТС находится на уровне 1555 пунктов, а зона сопротивления находится в диапазоне 1608-1612 пунктов, полагает Верников.

В США в среду индексы акций выросли на 0,8-0,9%, завершив подъемом второй день подряд, инвесторы переключили внимание на сильные финансовые отчеты компаний.

Однако некоторые инвесторы по-прежнему испытывают беспокойство по поводу возможного замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях быстрого распространения штамма "дельта". Они ожидают сохранения волатильности на рынке с приближением пикового сезона летних отпусков.

Штамм "дельта" COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях - на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19. В то же время в ВОЗ пока не смогли описать точного механизма, позволяющего штамму "дельта" быть более заразным.

В четверг в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX растут на 0,5-0,8%, FTSE просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

На рынках, тем не менее, сохраняется обеспокоенность, что ускорение темпов инфляции может побудить центральные банки отказаться от стимулирующих мер.

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо проседают на фоне быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,06 за баррель (-0,2% и +4,2% в среду), августовская цена WTI - $70,17 за баррель (-0,2% и +4,6% накануне).

Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к введению новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть. Так, Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, уже объявила о ряде карантинных ограничений, поскольку смертность от коронавирусной инфекции в стране достигла рекордных уровней. В США также отмечается рост заболеваемости. Так, в Техасе число подтвержденных случаев COVID-19 в среду достигло максимума за 3 месяца.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, сократились на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, до минимальных с января 2020 года 36,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+10%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2%).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" во II квартале 2021 года увеличила продажи (GMV) на 38,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 120,1 млрд рублей с НДС.

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,1% и -3,2% "префы"), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,76 млрд рублей (из них 3,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,16 млрд рублей на акции "ММК").