ПСБ рекомендует покупать акции РусАла с целью 61 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусАла" с целью 61 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

По оценкам аналитиков банка, ввод пошлин на продукцию компании может привести к снижению ожидаемой EBITDA "РусАла" в 2021г в размере 15-19%, но при этом сам показатель останется на высоком уровне.

"Что касается долга, то перспектива его сокращения теперь несколько хуже (на данный момент $7792 млрд). Эффект пошлины будет оказывать давление на долларовые котировки алюминия, так как цена за тонну в рублях находится у исторического максимума. Стоит отметить, что котировки компании уже учли данную меру, и мы не ожидаем серьезного падения. Мы рекомендуем покупать акции компании с целевым уровнем 61 руб./акцию", - отмечают эксперты ПСБ.

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