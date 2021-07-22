Идея дня: предпочтение акциям Schlumberger среди нефтесервисных компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит отдать предпочтение акциям Schlumberger среди нефтесервисных компаний, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы с осторожностью относимся к акциям мировых нефтегазовых компаний после недавнего решения ОПЕК+ и вероятного достижения пика по сырью. Инвесторам, владеющим акциями нефтесервисных компаний Halliburton и Baker Hughes, следует рассмотреть возможность сокращения позиции из-за их высокой экспозиции на рынок Северной Америки. Вместо этого мы обращаем внимание на Schlumberger, у которой большая часть операционной прибыли приходится на Ближний Восток и Россию. Спрос на нефтесервисные услуги на этих рынках, вероятно, повысится после соглашения ОПЕК+", - пишут эксперты инвестиционной платформы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.