BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5700 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целевой ценой 5700 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10,9% от текущих уровней в перспективе 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Стоп-лимит можно установить ниже области 4900-4850 руб., но для закрытия идеи потребуется устойчивое закрепление под данным диапазоном. Касание или краткосрочной спуск считаться не будет", - указывает эксперт Павел Гаврилов.

Среди факторов в поддержку покупок бумаги аналитик указывает следующие:

- Продолжение восстановления потребительского спроса.

- Сохранение низкой долговой нагрузки и поддержание выплаты высоких дивидендов.

- Продолжение агрессивной экспансии на ключевых рынках, а также в крупных городах России.

- Расширение и продвижение текущих и новых форматов, как, например, дискаутеры, Магнит Сити, GO (киоски), онлайн-продажи и доставка. Компания также рассматривает возможности для выхода в новых форматах, включая возможные поглощения других компаний, как недавняя история с Дикси.

- Новая стратегия компании подразумевает не только территориальную экспансию, но и "умный" рост торговой сети, что может способствовать росту прибыльности из-за тщательного введения нового магазина.

- С технической стороны акции значительно упали в цене после недавнего подъема, что делает текущие уровни интересными для входа. Акции не перекуплены по RSI и впереди еще есть цель по закрытию дивидендного гэпа.

Отмечает Гаврилов и возможные риски инвестирования:

- С технической стороны акции долгое время движутся в рамках боковика 5500-4900 руб. Уход под нижнюю границу диапазона может привести к смене сентимента. Для этого требуется значительный триггер, которого пока нет.

- Возможное введение санкций, что может негативно давить на котировки некоторое время.

- Девальвация рубля или общерыночная глубокая коррекция.

- Отставания от рыночных тенденций, замедление темпов роста основных финансовых и операционных метрик.

- Рост инфляции, включая продовольственную.

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