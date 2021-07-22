Котировки нефти в четверг могут вырасти до $72,4/барр. - Sber CIB

Котировки нефти в четверг могут вырасти до $72,4 за баррель Brent, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Нефть в четверг утром стоит более $72/барр., а основные мировые площадки растут. Российские акции могут подорожать в начале торгов. Нефть, вероятно, подорожает до $72,4/барр., поскольку у инвесторов сохраняется интерес к рискованным активам", - отмечают эксперты инвестбанка.

По их мнению, позитив на глобальных рынках может усилиться после заседания ЕЦБ, который, вероятно, продлит программу количественного смягчения на период после марта 2022г. В этих условиях евро будет под давлением и может подешеветь до $1,175, а рубль - укрепиться до 73,6 за доллар.

"Рублёвые облигации в четверг могут прибавить в цене, - прогнозируют аналитики Sber CIB. - В среду инвесторов обнадёжили повышение глобального спроса на риск, хорошие итоги аукциона Минфина и укрепление рубля после сообщений об урегулировании разногласий между США и ФРГ по Северному потоку - 2".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.