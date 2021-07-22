Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, продолжив повышение предыдущей сессии, инвесторы переключили внимание на сильные финансовые отчеты компаний. Успешный старт сезона корпоративной отчетности в США поддержал оптимистичные настроения на рынке после масштабной распродажи в понедельник, которую спровоцировали опасения, связанные с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Однако некоторые по-прежнему испытывают беспокойство по поводу возможного замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях быстрого распространения штамма "дельта". Они ожидают сохранения волатильности на рынке с приближением пикового сезона летних отпусков. Штамм "дельта" COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях - на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в четверг вслед за подъемом второй день подряд рынка акций США накануне благодаря сильной отчетности компаний. Торги на биржах Японии в четверг не проводились в связи с праздником (День моря). Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК поднялся на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 1,66%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК повысился на 0,98%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:20 МСК вырос на 0,94%.

Вместе с тем цены на нефть опускаются на фоне быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к введению новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть. Так, Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, уже объявила о ряде карантинных ограничений, поскольку смертность от коронавирусной инфекции в стране достигла рекордных уровней. В США также отмечается рост заболеваемости. Так, в Техасе число подтвержденных случаев COVID-19 в среду достигло максимума за 3 месяца.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $72,16 за баррель, что на 0,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 4,2% - до $72,23 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $70,29 за баррель, что на 0,01% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 4,6% - до $70,3 за баррель.

Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал первый за девять недель рост запасов нефти в Штатах при снижении резервов бензина и дистиллятов. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 июля, выросли на 2,1 млн баррелей - до 439,7 млн баррелей. Текущий объем запасов примерно на 7% ниже среднего уровня для этого времени года за пять лет, заявило Минэнерго. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на прошлой неделе на 6,7 млн баррелей. Резервы бензина в США уменьшились на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их снижения соответственно на 1,1 млн баррелей и 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,715 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,276 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июля снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 719,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,28%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,23%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-1,56%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,34%) и "АФК Система-1P-19" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии П01-БО-03 объемом 7 млрд рублей по ставке в размере 9,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,73% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 15 июля. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 4 млрд рублей до 7 млрд рублей.В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе 2018 года, разместив 3-летние облигации на 4 млрд рублей по ставке 9,85% годовых.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,52% годовых. Сбор заявок прошел 21 июля. Техразмещение запланировано на 27 июля. В предыдущий раз с рыночным размещением банк выходил в декабре 2019 года, тогда он разместил выпуск 2-летних облигаций на 7 млрд рублей по ставке 7,75% годовых.

АО "Синара - транспортные машины" (СТМ) установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних "зеленых" облигаций серии 001Р-02 на 10 млрд рублей на уровне 8,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,89% годовых. Сбор заявок прошел 21 июля. Техразмещение запланировано на 28 июля. Ранее СТМ полностью разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей в конце мая по ставке 8,1% годовых.

ООО "Финанс-менеджмент" 17 августа выкупит часть выпуска облигаций объемом 500 млн рублей по договоренности с владельцами. Объем выкупа составит 50 тыс. штук, номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей каждая. Выкуп будет происходить по цене 5,5% от номинала. Период приема уведомлений со 2 по 13 августа. Агентом по приобретению выступит АКБ "Держава". Агент будет принимать уведомления от владельцев с 22 июня по 7 июля. Эмитент в июле 2015 года разместил 5-летние облигации 1-й серии объемом 500 млн рублей по открытой подписке по ставке 16,5% годовых. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Это единственный выпуск у эмитента в обращении.