Фондовые рынки растут, Brent на уровне $71,87 за баррель

Фондовый рынок США закрылся в плюсе второй день подряд. Фондовые индексы Азии растут вслед за рынком акций США. Цены на нефть опускаются после существенного скачка накануне, Brent на уровне $71,87 за баррель

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду, продолжив рост предыдущей сессии, инвесторы переключили внимание на сильные финансовые отчеты компаний.

Успешный старт сезона корпоративной отчетности в США поддержал оптимистичные настроения на рынке после масштабной распродажи в понедельник, которую спровоцировали опасения, связанные с ростом числа случаев заражения коронавирусом, пишет The Wall Street Journal.

Однако некоторые по-прежнему испытывают беспокойство по поводу возможного замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях быстрого распространения штамма "дельта". Они ожидают сохранения волатильности на рынке с приближением пикового сезона летних отпусков.

Штамм "дельта" COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях - на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19. В то же время в ВОЗ пока не смогли описать точного механизма, позволяющего штамму "дельта" быть более заразным.

Котировки акций американской Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (J&J) выросли на 0,6% на торгах в среду после публикации отчетности. J&J, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 73% благодаря росту выручки во всех основных подразделениях.

Акции Coca-Cola Co. (SPB: KO) подорожали на 1,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 48%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Verizon Communications (SPB: VZ) повысилась на 0,7%. Крупнейший американский оператор телефонный связи во втором квартале увеличил чистую прибыль на 22,9%, выручку на 10,9%.

Бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) подешевели на 3,3%. Чистый прирост числа пользователей крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке во втором квартале был наименьшим в истории компании, однако превзошел как собственный прогноз компании, так и ожидания аналитиков. Между тем прогноз на третий квартал не оправдал ожиданий.

Капитализация United Airlines Holdings (SPB: UAL) увеличилась на 3,8%. Материнская компания United Airlines во втором квартале сократила чистый убыток в 3,7 раза, при этом выручка превзошла ожидания аналитиков.

Акции Chipotle Mexican Grill (SPB: CMG) подскочили на 11,5%. Сеть ресторанов во втором квартале увеличила чистую прибыль в 23 раза из-за низкой базы сравнения, поскольку в прошлом году на это время пришлась самая тяжелая часть пандемии COVID-19.

Котировки бумаг Baker Hughes Co. (SPB: BKR) выросли на 1%. Американская нефтесервисная компания сократила чистый убыток во втором квартале 2021 года на 65% благодаря росту выручки.

Бумаги Nasdaq Inc. (SPB: NDAQ) подорожали на 3%. Биржевой оператор увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 41%, выручку - на 21%.

Рыночная стоимость Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) упала на 7,2%. Крупнейший американский производитель мотоциклов вернулся на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года, при этом результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Капитализация AMC Entertainment Holdings Inc. снизилась на 5,4%. Адам Эрон, который является главным исполнительным директором американского оператора сети кинотеатров, также займет должность председателя совета директоров AMC.

Акции Prudential Financial (SPB: PRU) Inc. прибавили в цене 2,2%. Канадская финкомпания Great-West Lifeco Inc. покупает бизнес в сфере пенсионных накоплений американской страховой компании за $3,55 млрд. Покупателем в сделке выступает Empower Retirement - американское подразделение Great-West Lifeco.

Цена бумаг Autodesk Inc. (SPB: ADSK) поднялась на 1,9%. Американский разработчик программного обеспечения завершил переговоры с австралийской Altium Ltd. о возможной покупке этой компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 286,01 пункта (0,83%) и составил 34798 пунктов.

Standard & Poor's 500 набрал 35,63 пункта (0,82%), поднявшись до 4358,69 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 133,08 пункта (0,92%) и составил 14631,95 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в четверг вслед за подъемом второй день подряд рынка акций США накануне благодаря сильной отчетности компаний.

Инвесторы колеблются между оптимизмом в отношении восстановления мировой экономики и опасениями, что ему может препятствовать распространение штамма коронавируса "дельта", пишет агентство Associated Press. Участники рынков также обеспокоены, что ускорение темпов инфляции может побудить центральные банки отказаться от стимулирующих мер.

Торги на биржах Японии в четверг не проводятся в связи с праздником (День моря).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК поднялся на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 1,66%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции оператора недвижимости Longfor Group Holdings (+5%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+4,8%) и оператора казино Galaxy Entertainment Group (+4,6%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 3,4%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,9%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,7%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,2%.

В лидерах падения оказались бумаги производителя спортивных товаров Anta Sports Products (-1,9%), а также производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-1,4%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-1,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК повысился на 0,98%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,4%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. дешевеют на 0,2%, цена бумаг Kia Corp. поднимается на 0,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:20 МСК вырос на 0,94%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 3% и на 1,4% соответственно.

Цены на нефть опускаются в четверг на фоне быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире.

Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к введению новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть. Так, Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, уже объявила о ряде карантинных ограничений, поскольку смертность от коронавирусной инфекции в стране достигла рекордных уровней.

В США также отмечается рост заболеваемости. Так, в Техасе число подтвержденных случаев COVID-19 в среду достигло максимума за 3 месяца.

"В ближайшей перспективе нефтяной рынок может остаться волатильным, однако цены ниже $70 за баррель вряд ли смогут удерживаться долгое время, учитывая высокий спрос", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли.

"Аппетит к риску уже в среду начал расти", - приводит слова Ли агентство Bloomberg.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $71,87 за баррель, что на $0,36 (0,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,88 (4,2%) - до $72,23 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,96 за баррель, что на $0,34 (0,48%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $3,1 (4,6%) - до $70,3 за баррель.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал первый за девять недель рост запасов нефти в Штатах при снижении резервов бензина и дистиллятов.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 июля, выросли на 2,1 млн баррелей - до 439,7 млн баррелей. Текущий объем запасов примерно на 7% ниже среднего уровня для этого времени года за пять лет, заявило Минэнерго. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на прошлой неделе на 6,7 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, сократились на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, до минимальных с января 2020 года 36,7 млн баррелей.

Резервы бензина в США уменьшились на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их снижения соответственно на 1,1 млн баррелей и 600 тыс. баррелей.