Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность и макростатистика:

- "ММК" и "НЛМК" опубликуют финансовые отчёты за 2К21, "М.Видео" представит операционные результаты.

- В России будут обнародованы данные по золотовалютным резервам (16:00 МСК) и промышленному производству (19:00 МСК).

- ЕЦБ объявит решение по процентной ставке (14:45 МСК), также ожидается индекс уверенности потребителей для еврозоны.

- В США выйдет статистика по заявкам на пособие по безработице, по настроениям потребителей, индекс опережающих экономических индикаторов и данные по продажам на вторичном рынке жилья.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.