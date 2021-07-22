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22 июля 2021 года 09:51
Рубль может укрепиться до 73,5 руб./$1 при сохранении позитивного внешнего фона - ПСБ
Рубль в четверг может укрепиться до 73,5 руб./$1 при сохранении позитивного внешнего фона, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Доллар в среду торговался в середине прогнозируемого коридора 73,5-75,5 руб./$1 с незначительным закрепление на уровне 73,9 руб./$1. Российская валюта провела сессию с удорожанием на 50 копеек при сохранении повышенной торговой активности (на 11% выше среднего значения за последний месяц). Евро, в свою очередь, незначительно подешевел и опустился до значения 87,2 руб./EUR1. Укреплению рубля способствовали следующие основные факторы. Во-первых, нефть марки Brent резко отыграла потери начала недели и смогла подобраться к отметке $72/барр. Во-вторых, отметим дальнейшее оживление на рынке рублевых облигаций и успешные итоги размещения ОФЗ. Фактором поддержки служат ожидания резкого повышения ключевой ставки ЦБР в пятницу и приближающийся налоговый период", - пишет эксперт банка. На взгляд Жильникова, по состояния на утро четверга ситуация, складывающая на глобальных рынках, не препятствует дальнейшему постепенному укрепления рубля. "Мы ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 руб./$1 с возможным тестом его нижней границы в случае сохранения внешнего позитивного фона, поддерживаемого налоговым периодом", - прогнозирует аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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