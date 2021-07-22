Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ в четверг - "Алго Капитал"

Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3710-3730 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3700, 3680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3740, 3750 п. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - отмечает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Эксперт полагает, что во второй половине дня косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК). Позднее выйдет июньская статистика по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 МСК).

"Мы бы не стали переоценивать значение итогов планового заседания ЕЦБ (14:45 МСК) для отечественного рынка акций. Участники локальных торгов обычно игнорируют новости из Европы", - указывает Манжос.

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