Котировки акций Газпрома могут покорить отметку 300 руб. - "Алор Брокер"

Котировки акций "Газпрома" могут покорить отметку 300 руб. в условиях боковика по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Среди позитивных моментов выделяем окончательное прояснение вопроса с "Северным потоком 2": Германия и США договорились! Это выдернуло вверх котировки "Газпрома" на 2%. Считаем, что "Газпром" не остановится, и вполне может покорить отметку 300 руб. даже в условиях боковика по индексу Мосбиржи", - пишет аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Эксперт в целом характеризует внешний фон в четверг как нейтральный. Американские фьючерсы прибавляют символические 0,1%, металлы торгуются разнонаправленно, нефть теряет треть процента, спустившись к отметке 72 доллара за баррель. "Если обстановка на западных площадках резко не улучшится, то российскому рынку акций будет сложно продолжить отскок, учитывая отсутствие ярко выраженного желания покупать", - полагает Антонов.

Отчетности за второй квартал опубликуют в четверг "ММК" и "НЛМК". Эксперт не исключает, что по факту события кто-то начнет фиксировать прибыль, но сильно бумаги просесть не должны, при их квартальной дивидендной доходности свыше 4% избавляться от акций среднесрочные инвесторы не будут.

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