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22 июля 2021 года 09:00
Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг в небольшом плюсе - BCS Express
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг в небольшом плюсе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Внешний фон в четверг с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent снижается на 0,5% и находится в районе $71,8. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровня закрытия среды", - пишет Карпунин. Эксперт напоминает, что в среду российский рынок продолжил восстанавливаться после значительных потерь понедельника вслед за позитивной динамикой на европейских и американских площадках, а также на фоне мощного роста цен на нефть. "Бросается в глаза, что рост в акциях происходил на крайне низких оборотах, - отмечает аналитик. - Объемы торгов в бумагах индекса Мосбиржи в дневную сессию составили всего 54 млрд руб. Это на 35-40% ниже средних значений этого года. То есть крупных активных покупок на нашем рынке не было. Более того, российские индексы выглядели чуть слабее, чем площадки развитых стран". Лучшую динамику среди секторов, на взгляд Карпунина, показывает нефтегазовая отрасль, причем пространство для роста сохраняется: "В последние недели за счет дивидендных отсечек коррекция в отраслевом индексе нефти и газа оказалась одной из самых сильных среди всех секторов. С максимумов соответствующий индекс скорректировался на 9,4%, тогда как индекс Мосбиржи упал лишь на 4,9%. Среди ключевых фишек по-прежнему положительный взгляд по наиболее крупным игрокам: "Газпром", "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть". Обращает внимание эксперт инвесткомпании и на мощный comeback в ценах на нефть после 7%-го падения понедельника. В среду котировки продолжили отскакивать и прибавили еще 4,1%, вернувшись выше отметки $72 за баррель. Причем никаких важных драйверов, на взгляд Карпунина, не появлялось. Так, статистика от EIA указала на рост запасов сырой нефти и сохранение добычи в США на уровне 11,4 млн б/с. "Даже если учесть умеренный рост запасов нефтепродуктов в стране, то этого все равно недостаточно для оправдания столь мощного роста фьючерсов Brent. В ближайшей перспективе амплитуда колебаний останется повышенной, но о возврате выше недавних максимумов $75-78 за баррель сейчас речь не идет. С технической точки зрения сейчас важно удержаться над зоной $70-71, чтобы не началась вторая волна активных распродаж", - указывает эксперт BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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