Утренние прогнозы: рынок акций на старте торгов в четверг сохранит умеренный оптимизм

Аналитики прогнозируют умеренно-позитивное открытие торгов акциями РФ в четверг. Смешанный внешний фон поспособствует дальнейшему переходу рынка в состояние консолидации, полагают эксперты.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в четверг с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent снижается на 0,5% и находится в районе $71,8. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровня закрытия среды. Среди ключевых фишек по-прежнему положительный взгляд по наиболее крупным игрокам: "Газпром", "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3710-3730 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3700, 3680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3740, 3750 п. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Если обстановка на западных площадках резко не улучшится, то российскому рынку акций будет сложно продолжить отскок, учитывая отсутствие ярко выраженного желания покупать. Среди позитивных моментов стоит отметить окончательное прояснение вопроса с "Северным потоком 2": Германия и США договорились! Это выдернуло вверх котировки "Газпрома" на 2%. Считаем, что "Газпром" не остановится, и вполне может покорить отметку 300 руб даже в условиях боковика по индексу Мосбиржи. Отчетности за второй квартал опубликуют ММК и НЛМК. Не исключено, что по факту события кто-то начнет фиксировать прибыль, но сильно бумаги просесть не должны, при их квартальной дивидендной доходности свыше 4% избавляться от акций среднесрочные инвесторы не будут".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём от российского рынка дальнейших попыток восстановить потери. Индекс Мосбиржи всё же имеет шансы закрыть неделю выше отметки 3750 пунктов, для чего у него есть два дня. Рубль на утренних торгах укреплялся и уже преодолел свои максимальные значения среды".