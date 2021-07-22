22 июля 2021 года 09:43
Утренние прогнозы: рынок акций на старте торгов в четверг сохранит умеренный оптимизм
Аналитики прогнозируют умеренно-позитивное открытие торгов акциями РФ в четверг. Смешанный внешний фон поспособствует дальнейшему переходу рынка в состояние консолидации, полагают эксперты.
BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в четверг с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent снижается на 0,5% и находится в районе $71,8. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет чуть выше уровня закрытия среды. Среди ключевых фишек по-прежнему положительный взгляд по наиболее крупным игрокам: "Газпром", "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3710-3730 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3700, 3680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3740, 3750 п. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Если обстановка на западных площадках резко не улучшится, то российскому рынку акций будет сложно продолжить отскок, учитывая отсутствие ярко выраженного желания покупать. Среди позитивных моментов стоит отметить окончательное прояснение вопроса с "Северным потоком 2": Германия и США договорились! Это выдернуло вверх котировки "Газпрома" на 2%. Считаем, что "Газпром" не остановится, и вполне может покорить отметку 300 руб даже в условиях боковика по индексу Мосбиржи. Отчетности за второй квартал опубликуют ММК и НЛМК. Не исключено, что по факту события кто-то начнет фиксировать прибыль, но сильно бумаги просесть не должны, при их квартальной дивидендной доходности свыше 4% избавляться от акций среднесрочные инвесторы не будут".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём от российского рынка дальнейших попыток восстановить потери. Индекс Мосбиржи всё же имеет шансы закрыть неделю выше отметки 3750 пунктов, для чего у него есть два дня. Рубль на утренних торгах укреплялся и уже преодолел свои максимальные значения среды".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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22 июля 2021 года 15:17
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22 июля 2021 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Delta air lines inc. с целью $47,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,12%, стоп-приказ: $39,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что Delta Air... читать дальше
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"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ММК" с целью 71,8 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 61 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что чистая прибыль "ММК" по МСФО за... читать дальше
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22 июля 2021 года 13:59
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"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил отскок вверх от 50-дневной скользящей средней.... читать дальше
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22 июля 2021 года 13:35
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Золото в данное время котируется вблизи $1800 за унцию, констатирует эксперт. Рынки ждут решения ЕЦБ по процентной ставке и индекса... читать дальше
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22 июля 2021 года 13:11
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"ММК" продемонстрировал солидные показатели базовой прибыли, добившись почти двукратного роста EBITDA кв/кв и превысив консенсус-прогноз по этому показателю на 8%.... читать дальше
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22 июля 2021 года 12:47
Курс доллар/рубль в четверг, скорее всего, останется ниже 74 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"В среду курс доллар/рубль снизился на 0,5%, опустившись ниже 74 руб./$1. В четверг он снижается на 0,2% и находится около 73,7 руб./$1. Другие валюты EM с утра также... читать дальше
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22 июля 2021 года 12:25
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"Решение ОПЕК+ о наращивании добычи наложилось на резкое изменение настроений участников рынка. Дельта штамм привел к... читать дальше
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22 июля 2021 года 12:02
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"Инфляция за период 13-19 июля практически не изменилась; более того, зафиксирована символическая дефляция в 0,01%. На 19... читать дальше
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22 июля 2021 года 11:33
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусАла" с целью 61 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.
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22 июля 2021 года 11:30
Москва. 22 июля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и остановился на фоне стагнации нефти (Brent пытается закрепиться выше $72 за баррель); лидируют в росте акции "Магнитогорского металлургического комбината" на корпоративных новостях. читать дальше
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22 июля 2021 года 11:12
Инвесторам стоит отдать предпочтение акциям Schlumberger среди нефтесервисных компаний, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".
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22 июля 2021 года 10:53
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"Факторами укрепления национальной валюты в настоящее время выступают растущие котировки нефти: накануне баррель марки... читать дальше
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22 июля 2021 года 10:31
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целевой ценой 5700 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10,9% от текущих уровней в перспективе 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.
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22 июля 2021 года 10:13
Котировки нефти в четверг могут вырасти до $72,4 за баррель Brent, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
"Нефть в четверг утром стоит более $72/барр., а основные мировые площадки растут. Российские акции могут подорожать в начале торгов. Нефть, вероятно, подорожает до $72,4/барр.,... читать дальше
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