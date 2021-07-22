22 июля 2021 года 08:51
Рубль не меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 22 июля. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов - снижении нефти и росте аппетита к риску.
По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 74,015 руб./$1, евро - 87,24 руб./EUR1, как и на закрытие накануне.
Доллар при этом оказался на 47,97 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,83 коп. ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов 22 июля на фоне неоднозначных внешних сигналов. Давление на нацвалюту оказывает снижение нефтяных котировок. В то же время благоприятный эффект на нацвалюту оказывает улучшение ситуации на мировых рынках капитала.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,95 за баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,06 за баррель, что на 0,34% ниже уровня на закрытие рынка 21 июля.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,58%, китайский CSI300 - на 0,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,07%.
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду, продолжив рост предыдущей сессии, инвесторы переключили внимание на сильные финансовые отчеты компаний.
Успешный старт сезона корпоративной отчетности в США поддержал оптимистичные настроения на рынке после масштабной распродажи в понедельник, которую спровоцировали опасения, связанные с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Однако некоторые по-прежнему испытывают беспокойство по поводу возможного замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях быстрого распространения штамма "дельта". Они ожидают сохранения волатильности на рынке с приближением пикового сезона летних отпусков.
Опубликовано: /Финмаркет/
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22 июля 2021 года 15:17
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с целевой ценой 76,7 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова.
"ММК" представил сильные финансовые результаты за 2К21, отмечает Сучков. Резкое увеличение цен реализации и продаж стальной продукции... читать дальше
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22 июля 2021 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Delta air lines inc. с целью $47,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,12%, стоп-приказ: $39,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что Delta Air... читать дальше
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22 июля 2021 года 14:27
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ММК" с целью 71,8 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 61 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что чистая прибыль "ММК" по МСФО за... читать дальше
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22 июля 2021 года 13:59
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4330-4380 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил отскок вверх от 50-дневной скользящей средней.... читать дальше
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22 июля 2021 года 13:35
Котировки золота могут в четверг протестировать на прочность уровень $1795 за унцию и нацелиться на отметку $1790 за унцию, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.
Золото в данное время котируется вблизи $1800 за унцию, констатирует эксперт. Рынки ждут решения ЕЦБ по процентной ставке и индекса... читать дальше
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22 июля 2021 года 13:11
"ММК" остается самой недооцененной компанией в металлургическом секторе РФ, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".
"ММК" продемонстрировал солидные показатели базовой прибыли, добившись почти двукратного роста EBITDA кв/кв и превысив консенсус-прогноз по этому показателю на 8%.... читать дальше
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22 июля 2021 года 12:47
Курс доллар/рубль в четверг, скорее всего, останется ниже 74 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"В среду курс доллар/рубль снизился на 0,5%, опустившись ниже 74 руб./$1. В четверг он снижается на 0,2% и находится около 73,7 руб./$1. Другие валюты EM с утра также... читать дальше
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22 июля 2021 года 12:25
Нейтральные сигналы в экономике позволят нефти вырасти до $72-74 за баррель Brent, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.
"Решение ОПЕК+ о наращивании добычи наложилось на резкое изменение настроений участников рынка. Дельта штамм привел к... читать дальше
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22 июля 2021 года 12:02
Оставшаяся без изменений недельная инфляция увеличила вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на 50 б. п., полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.
"Инфляция за период 13-19 июля практически не изменилась; более того, зафиксирована символическая дефляция в 0,01%. На 19... читать дальше
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22 июля 2021 года 11:33
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "РусАла" с целью 61 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.
По оценкам аналитиков банка, ввод пошлин на продукцию компании может привести к снижению ожидаемой EBITDA "РусАла" в 2021г в размере 15-19%, но при этом сам показатель останется... читать дальше
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22 июля 2021 года 11:30
Москва. 22 июля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и остановился на фоне стагнации нефти (Brent пытается закрепиться выше $72 за баррель); лидируют в росте акции "Магнитогорского металлургического комбината" на корпоративных новостях. читать дальше
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22 июля 2021 года 11:12
Инвесторам стоит отдать предпочтение акциям Schlumberger среди нефтесервисных компаний, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".
"Мы с осторожностью относимся к акциям мировых нефтегазовых компаний после недавнего решения ОПЕК+ и вероятного достижения пика по сырью. Инвесторам, владеющим акциями... читать дальше
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22 июля 2021 года 10:53
Рубль будет торговаться в диапазоне 73,8-74,7 руб./$1 и на уровне 86,9-87,8 руб./EUR1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии управляющей компании "Альфа Капитал".
"Факторами укрепления национальной валюты в настоящее время выступают растущие котировки нефти: накануне баррель марки... читать дальше
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22 июля 2021 года 10:31
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целевой ценой 5700 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 10,9% от текущих уровней в перспективе 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Стоп-лимит можно установить ниже области 4900-4850 руб., но для закрытия идеи... читать дальше
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22 июля 2021 года 10:13
Котировки нефти в четверг могут вырасти до $72,4 за баррель Brent, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
"Нефть в четверг утром стоит более $72/барр., а основные мировые площадки растут. Российские акции могут подорожать в начале торгов. Нефть, вероятно, подорожает до $72,4/барр.,... читать дальше
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