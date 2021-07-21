Цены евробондов РФ в среду плавно снижались вслед за отрицательной коррекцией UST

Москва. 21 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали плавное снижение вслед за наметившейся отрицательной коррекцией базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию 20 июля и составила 115,19% от номинала, что соответствует доходности 1,54% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,62% от номинала, что соответствует доходности 0,04% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению ко вторнику и составил 150 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 18 базисных пунктов - до 135,33% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 3,555% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 17 базисных пунктов - до 130,3% от номинала (доходность выросла также на 1 базисный пункт, до 3,545% годовых). Бумаги с погашением в 2023 году снизился в цене на 1,5 базисного пункта, до 108,73% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,77% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 5 базисных пунктов, подешевев до 127,34% от номинала (доходность лишь слегка подросла и составила 3,615% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 2 базисных пункта, до 112,18% от номинала (доходность также лишь чуть подросла и осталась вблизи отметки 2,05% годовых).

И только выпуск евробондов РФ с погашением в 2026 году подорожал за день на 3 базисных пункта - до 114,05% от номинала, что соответствует доходности 1,715% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций немного снижаются на фоне наметившегося ухудшения ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. При этом активность торгов возросла по сравнению с предыдущими днями, что говорит о некоторой активизации продавцов. После более чем недельного роста котировок и соответствующего снижения процентных ставок американских казначейских обязательств сегодня ситуация изменилась в худшую сторону. Практически целый день мы наблюдаем рост доходностей базовых активов, особенно в сегменте от 5 до 30 лет, где рост процентных ставок составил 3-6 базисных пунктов, что довольно много. Это соответственно стимулирует продажи облигаций развивающихся стран, в том числе и России. Но в целом ситуация относительно спокойная, так как агрессивных продаж нет, а снижение котировок что US Treasuries, что российских бумаг происходит синхронно и никакого расширения суверенных спредов нет", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.