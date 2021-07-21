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21 июля 2021 года 19:15

Рынок акций РФ в среду превысил 3720п по индексу Мосбиржи на фоне раллирующей нефти

Москва. 21 июля. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за внешними фондовыми площадками и раллирующей нефтью (Brent подскочила выше $72 за баррель) на фоне увеличения спроса на рисковые активы, при этом негативные данные Минэнерго США о росте запасов сырья игроки проигнорировали; индекс МосБиржи превысил 3720 пунктов, РТС подскочил в район 1590 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3722,96 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1586,12 пункта (+1,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,8%.

Доллар упал до 73,92 рубля (-0,45 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,6%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, улучшение внешнего фона позволило российскому рынку развить коррекционное движение вверх, при этом укрепление рубля подогревало индекс РТС и тормозило отскок индекса МосБиржи. Нефть вернулась выше $72 за баррель Brent, европейские индексы выросли. "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) напомнила о решении об обратном выкупе ГДР и уходе с Лондонской биржи. Выкупаемый объем составляет 6,7% капитализации компании. Petropavlovsk (MOEX: POGR) в I полугодии сократила производство золота на 39% (до 195 тыс. тройских унций). Девелопер Etalon (MOEX: ETLN) Group в январе-июне 2021 года увеличил продажи на 39% в годовом выражении, до 41,1 млрд рублей.

Нефть постепенно возвращает потери предыдущих дней. Улучшение сантимента на рынках и смягчение восприятия последствий COVID-19-Delta позволяют иначе взглянуть на потенциал ухудшения спроса. Падение нефти в середине месяца во многом оказалось спровоцировано закрытием маржинальных позиций после решения ОПЕК+ и нескольких сообщений о карантинных мерах в ряде стран. Однако реальная ситуация со спросом далека от пессимизма. В JPMorgan полагают, что в августе глобальный спрос на нефть составит около 99,6 млн б/с, что на 5,4 млн б/с больше спроса в апреле. В любом случае, можно говорить, что к концу текущего лета спрос на нефть восстановится до значений перед пандемией, но тогда не было ограничений производства со стороны ОПЕК+. Негативом остается динамика запасов нефти в США, которую рынок пока игнорирует.

Индекс S&P 500 удержал поддержку в районе 50-дневной скользящей. Пока линия не будет пробита, инвесторы продолжат попытки выкупа просадок, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Русала" оставались под давлением вопроса экспортных пошлин. В компании заявили, что могут потерять сотни миллионов долларов из-за пошлин, в связи с чем возможно снижение экспорта. В то же время в "Русале" ожидают сохранения высоких цен на алюминий в ближайшие 2-3 года (c потенциалом роста до $2600 за тонну), что делает акции эмитента привлекательными в долгосрочной перспективе.

В среду поддержку индексам в США оказали корпоративные результаты и прогнозы таких компаний, как Verizon, United Airlines и Coca-Cola, которые в основном носили оптимистичный характер. Нефть вечером ускорила подъем, несмотря на данные о росте запасов на прошлой неделе. Фьючерсы на нефть развивали коррекционный отскок после обвала в начале недели, при этом котировки Brent и WTI стремятся к ближайшим сопротивлениям $72,5 и $70 за баррель соответственно. Целями краткосрочной коррекции впоследствии могут стать средние полосы Боллинджера дневного графика ($74 и $72,5).

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше сопротивлений 3715 и 1580 пунктов, что может предвещать развитие роста в район 3800 и 1630 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Среднесрочный восходящий тренд пока не теряет своей актуальности. На мировых фондовых биржах наблюдается уверенный рост, который говорит об улучшении краткосрочных перспектив рисковых активов и неплохих шансах развития среднесрочного повышения. Недавние резкие продажи, однако, напоминают и о возвращении волатильности на рынок и опасности неожиданных движений. Пока же вирусные страхи отошли на второй план. В четверг ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором, вероятно, подтвердит склонность к сохранению стимулирующих мер в долгосрочной перспективе. Любые разговоры о сворачивании программы покупки активов, однако, могут помешать повышению рынка акций. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3670-3770 пунктов, считает Кожухова.

Индексы акций в США во вторник выросли на 1,5-1,6% после падения рынка днем ранее. Участники рынка сфокусировались на отчетности компаний за второй квартал, при этом инвесторы оптимистично настроены в отношении восстановления экономики США, несмотря на сохраняющиеся ограничительные факторы, связанные с пандемией коронавируса, пишет Trading Economics.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), но растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 1,4-1,9%) и Штаты (индекс S&P 500 прибавил 0,7% и превысил 4350 пунктов).

Объем экспорта Японии в июне вырос на 48,6% относительно июня прошлого года (до 7,221 трлн иен) при прогнозах роста на 56,2%, по данным Trading Economics. В мае подъем составлял 49,6%. Импорт Японии в июне повысился по итогам пятого месяца подряд - на 32,7% (до 6,838 трлн иен) при прогнозах роста на 29% после майского подъема на 27,9%.

Негативным фактором продолжают оставаться опасения, связанные с ростом случаев заболеваний COVID-19 в регионе, а также влиянием пандемии на мировую экономику, отмечают эксперты.

Нефть локально проседала после выхода негативной статистики Минэнерго США, но далее цены отыграли все потери и продолжили активный рост, цена Brent к 18:50 находилась на $2,7 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $72,1 за баррель (+4% и +1,1% во вторник), сентябрьская цена WTI - $70,18 за баррель (+4,4% и +1,3% накануне).

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,11 млн баррелей (ожидалось снижение на 4,5-6,7 млн), запасы бензина снизились на 121 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,05-1,1 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,35 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 0,65 млн до снижения на 0,6 млн баррелей).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+11,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+9,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+7,6%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+5,6%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,9%).

Выросли акции "Группы ЛСР" (+1,6%, до 746 рубля). "Группа ЛСР" в рамках предложения по приобретению глобальных депозитарных расписок выкупит 34 млн 545 тыс. 672 GDR, предъявленных к выкупу, говорится в сообщении компании. Общая сумма выкупа составит $72,891 млн ($2,11 за одну GDR). Одна обыкновенная акция ЛСР равна 5 GDR компании, то есть текущая стоимость одной расписки составляет $2,02.

Подешевели бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-6,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,1% и -6% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,91 млрд рублей (из них 7,44 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,18 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,05 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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