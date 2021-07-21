Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 июля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- заседание ЕЦБ (14:45 МСК) и пресс-конференция (15:30 МСК) регулятора;

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- продажи домов на вторичном рынке США в июне (17:00 МСК);

- операционные результаты "М. Видео", "Самолета", "ПИК" за 2К21г;

- совет директоров "НЛМК" обсудит дивиденды за 1П21г;

- финансовые результаты "ММК", "НЛМК" за 2К21г. по МСФО;

- квартальные результаты American Airlines, AT&T, Dow, Intel, Twitter, Unilever.

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