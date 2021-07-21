"Финам" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целью 3562 рубля

"Финам" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целевой ценой 3562 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 126%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперт Леонид Делицын отмечает ряд факторов в пользу рекомендации:

- Стратегия Mail.ru состоит в монетизации аудитории путем интеграции с проектами электронной коммерции в сотрудничестве с Alibaba, Сбербанком, MFT и другими партнерами.

- Российский рынок электронной коммерции будет расти на 34% вплоть до 2025г, по итогам которого оборот достигнет 10,9 трлн руб., или 26% всего торгового оборота России.

- У экосистем и электронных магазинов нет другого российского партнера с сопоставимой аудиторией: в сутки Mail.ru охватывает 44,2% россиян, за месяц - 70%.

- Mail.ru Group наращивает присутствие на глобальном игровом рынке, который на два порядка превосходит российский.

Mail.ru Group, Ltd. - крупнейший российский интернет-холдинг в сегменте онлайн-коммуникаций и игр с целью стать лидирующей экосистемой, ядром которой будет электронная коммерция.

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