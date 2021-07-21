Акции Coca-Cola, скорее всего, подорожают до $60 в ближайшие недели - BCS Express

Котировки акций Coca-Cola, скорее всего, достигнут отметки $60 в ближайшие недели, говорится в комментарии BCS Express.

Компания Coca-Cola Co. представила отчет сильно лучше ожиданий, подчеркивает эксперт инвесткомпании Валерий Емельянов. Компания нарастила выручку до рекордных за свою историю $10,1 млрд (+40% апрелю-июню 2020г). Прибыль на акцию увеличилась до $0,68 (+62% год к году). Рынок закладывал $9,3 млрд и $0,56 соответственно. Это четвертый для Coca-Cola квартал подряд лучше ожиданий.

"Впервые с начала пандемии компания обошла свои доковидные показатели. В целом продажи выросли к 2019г на 12%, отдельно в сегменте напитков - на 14%. Новые драйверы в структуре продаж: растительные и спортивные напитки (до +35%). Кола без сахара прибавила в объемах 15% год к году. Операционная маржа Coca-Cola выросла с 27,7% до 29,8%. Собственный прогноз компании по EPS на текущий год - до $2,24 на акцию, что лучше консенсуса ($2,18). Компания видит синхронный рост продаж в обоих каналах сбыта (рестораны и напитки для дома) и не опасается новых волн пандемии", - отмечает Емельянов.

Но мнению аналитика, компания в очередной раз показала, что она легко адаптируется к изменениям на рынке и прочно держит потребительский рынок за счет широко диверсифицированной линейки напитков и продуктов. "Защитный статус бумаги Coca-Cola вовсе не означает, что ее не стоит брать на растущем рынке. С высокой вероятностью отметка $60 будет взята в ближайшие недели. Не стоит забывать и о дивидендах, которые составляют внушительные 3% годовых от цены бумаги", - заключает Емельянов.

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